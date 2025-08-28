Logo ka-news.de
KSC / Karlsruher SC
KSC vs. Fortuna Düsseldorf: Spannung pur im Topspiel bei Flutlicht

KSC / Karlsruher SC

KSC bereitet sich auf Duell gegen Fortuna Düsseldorf vor: Eichner warnt vor unterschätztem Gegner trotz Tabellenlage

Karlsruher SC trifft im Topspiel auf Fortuna Düsseldorf und will seinen Platz in der Tabelle verteidigen. Cheftrainer Christian Eichner warnt jedoch vor der unterschätzbaren Stärke des Gegners und gibt Einblicke in die aktuelle Mannschaftssituation.
Von Yannick Antritter
    KSC-Cheftrainer Christian Eichner warnt vor Fortuna Düsseldorf.
    KSC-Cheftrainer Christian Eichner warnt vor Fortuna Düsseldorf. Foto: Michaela Anderer

    Samstagabend, Topspiel bei Flutlicht, der KSC steht auf Platz 3, Gegner Fortuna Düsseldorf auf Platz 16: Die Voraussetzungen für einen Karlsruher Sieg sind geschaffen. Cheftrainer Christian Eichner warnt jedoch davor, den Gegner vorschnell zu unterschätzen.

    Mannschaft fast vollständig

    Bis auf Louey Ben Farhat, der wohl bis zur Winterpause ausfällt, kann Eichner auf eine vollständige Mannschaft zurückgreifen. Sowohl Andreas Müller, als auch Lilian Egloff kehren auf den Trainingsplatz zurück.

    Louey Ben Farhat hat sich verletzt und fällt bis zur Winterpause aus (Archivbild).
    Louey Ben Farhat hat sich verletzt und fällt bis zur Winterpause aus (Archivbild). Foto: Michaela Anderer

    Neuzugänge sind startklar

    Die Neuzugänge Philipp Förster und Shio Fukuda sollen am Samstag zum ersten Mal im Kader stehen. „Ich traue beiden zu, direkt zu starten, die Frage ist nur, wie lange sie auf dem Feld stehen können“, sagt Eichner. Fukuda hat eine gesamte Vorbereitung mitgemacht. Förster konnte dagegen kein Trainingslager mitmachen, er profitiert von seiner langjährigen Erfahrung in der 2. Bundesliga.

    KSC verpflichtet Philipp Förster
    KSC verpflichtet Philipp Förster Foto: KSC

    Die Länderspielpause werde beiden Spielern noch einmal weiterhelfen. „Die nächsten Wochen werden spannend werden, gerade da die Position im Sturm frei wurde“, so Eichner. Auch Roko Šimić ist vollkommen belastbar und könnte gegen Düsseldorf starten.

    Düsseldorf wird eine harte Nuss

    Gegner Düsseldorf steht aktuell auf dem 16ten Platz. Leicht wird die Aufgabe laut Eichner deswegen nicht: „Es ist eine ambitionierte Mannschaft, die sich seit der Übernahme durch Daniel Thioune stetig weiterentwickelt hat“.

    Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf: Daniel Thioune (Archivbild).
    Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf: Daniel Thioune (Archivbild). Foto: Michaela Anderer

    „Man sollte jetzt nicht draufschauen und sagen ‚sie haben erst ein Spiel gewonnen‘. Die Spiele sind sehr schwer in der Bewertung und ich sehe sie immer noch als einen Top-Anwärter auf die Plätze 1 bis 3“, so Eichner.

