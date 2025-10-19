KSC verliert gegen Kaiserslautern: Die wichtigsten Fakten nach dem Spiel

KSC verliert 2:3

Der Karlsruher SC musste im Südwest-Derby gegen Kaiserslautern eine bittere 2:3-Niederlage in der letzten Sekunde hinnehmen. Den gesamten Spielbericht zum Nachlesen gibt es hier.

KSC verliert gegen den FCK im Derby am 18. Oktober 2025 Foto: Michaela Anderer

Christian Eichner zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit seiner Mannschaft: alle Analysen und Stimmen zum Spiel.

Fan-Krawalle nach dem Spiel

Das Spiel KSC gegen Kaiserslautern wird von der Polizei als sogenanntes „Hochrisikospiel“ eingeschätzt. Nach dem Spiel kam es tatsächlich zu Ausschreitungen.

Vor dem Derby zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern wappnet sich die Polizei Foto: Thomas Riedel

Der KSC hat ein Statement zu den Ausschreitungen herausgegeben und nennt diese „bedauerlich und inakzeptabel“.