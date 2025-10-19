Logo ka-news.de
KSC verliert gegen Kaiserslautern: Die wichtigsten Fakten nach dem Spiel

Der KSC musste im Derby gegen Kaiserslautern eine bittere Niederlage hinnehmen. Hier gibt es eine Übersicht über das Fußballwochenende.
Von Yannick Antritter
    KSC verliert 2:3

    Der Karlsruher SC musste im Südwest-Derby gegen Kaiserslautern eine bittere 2:3-Niederlage in der letzten Sekunde hinnehmen. Den gesamten Spielbericht zum Nachlesen gibt es hier.

    Christian Eichner zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit seiner Mannschaft: alle Analysen und Stimmen zum Spiel.

    Fan-Krawalle nach dem Spiel

    Das Spiel KSC gegen Kaiserslautern wird von der Polizei als sogenanntes „Hochrisikospiel“ eingeschätzt. Nach dem Spiel kam es tatsächlich zu Ausschreitungen.

    Der KSC hat ein Statement zu den Ausschreitungen herausgegeben und nennt diese „bedauerlich und inakzeptabel“.

