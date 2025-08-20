Spiel oder Wechsel? Herold wird umworben, während KSC-Offensive heißläuft

Der Jüngste hat seinen Platz im Angriff sicher. Der 19 Jahre alte Louey Ben Farhat ist im Sturm des KSC gesetzt. „Louey Ben Farhat hat etwas die Nase vorne“, sagt Trainer Christian Eichner, ergänzt aber schnell: „Er macht es gut, aber es ist bei ihm nicht alles toll. Louey muss weiter gut arbeiten.“

Muss Simic auf die Bank?

Die Position im KSC-Angriff neben Ben Farhat ist umkämpft. Aktuell hat wohl Fabian Schleusener die besten Karten, den Anpfiff gegen Eintracht Braunschweig am Samstag auf dem Rasen zu erleben. Durch seinen Doppelpack im Pokalspiel in Meuselwitz hat er sich eine erneute Chance verdient.

Icon vergrößern Roko Simic hat die Augen auf dem Ball Foto: Michaela Anderer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Roko Simic hat die Augen auf dem Ball Foto: Michaela Anderer

Neuzugang Roko Simic rutscht wohl auf die Auswechselbank. Der Kroate konnte bisher sein Potential nicht abrufen. Mit ein Grund: Der 190-Zentimeter-Mann macht sich enorm viel Druck.

Auf der Auswechselbank wäre der 21 Jahre alte Angreifer nicht mehr so sehr im Fokus. Vielleicht platzt dann der Tor-Knoten, wenn er als Einwechselspieler zum Zug kommt.

Herold mit von der Partie, aber....

Stand heute ist Linksverteidiger David Herold am Samstag gegen die Braunschweiger Eintracht sicher mit dabei. Aber: Hat das am Samstag noch Bestand?

Für den talentierten 22-jährigen David Herold, der sich beim Wildparkclub zur Stammkraft und zu einem Leistungsträger entwickelte, soll es ziemlich konkrete Anfragen geben– von altbekannten Werbern!

Icon vergrößern David Herold. Foto: Michaela Anderer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen David Herold. Foto: Michaela Anderer

Der FC Heidenheim hat wohl noch immer Interesse an der Verpflichtung des Bayern in Diensten der Badener.

Auch der FC Augsburg mit Neu-Trainer Sandro Wagner soll Herold noch auf dem Wunschzettel haben und sich um eine Verpflichtung bemühen. Der KSC ist gesprächsbereit – aber eine Ablösesumme von mindestens zwei Millionen wäre wohl die absolute die Schmerzgrenze.

Was passiert, wenn Herold geht?

Geht Herold, könnte es im KSC-Kader und Team zu einem Dominoeffekt kommen. Dann würde die Verpflichtung von Philipp Förster wahrscheinlich werden. Denn: Geht Herold, gibt’s einen Jobtausch.

Für Herold rückt Dzenis Burnic vom rechten Mittelfeld auf die linke Außenbahn. Die Position rechts könnte dann Förster übernehmen. Personelle Bewegung bei den Badenern scheint garantiert.