Neuzugang Roko Simic jubelt über erstes KSC-Tor gegen Braunschweig

Aber: KSC-Trainer Christian Eichner hatte ein glückliches Händchen mit der Normierung des Kroaten Roko Simic. Es machte sich bezahlt, dass der bislang glücklose Simic erneut starten durfte, der erzielte seinen Premierentreffer. Dabei hatte „Schleuse“ im Pokal als Doppeltorschütze geglänzt.

Überraschende Startelf – Simic statt Schleusener

Eichner nahm in Kauf, dass Schleusener tief enttäuscht, ja sauer war. Wohl auch, weil Eichner wusste, dass der Routinier zwar sauer war - aber als absoluter Vollprofi dennoch weiterhin hoch motiviert seinen Job erfüllt. Das war der Konkurrenzkampf, den Eichner gebetsmühlenartig fordert. Der Konkurrenzkampf, der sich leistungsfördernd auswirkt. Simic und Schleusener, die Konkurrenten, trafen.

Roko Simic hat die Augen auf dem Ball. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Eichner bekannte, dass Schleusener vor der Partie dem Trainer gegenüber „sicherlich nicht unbedingt die beste Laune hatte. Er hätte es genauso verdient gehabt, gegen Braunschweig zu starten“, so Eichner, der strahlend, ja voller Freude ergänzte: „Dann kommt Fabian rein und macht das 2:0.“ Torschütze Schleusener erklärte zur Nichtnominierung und zu seinem cleveren Treffer: „Natürlich hätte ich gerne von Anfang an gespielt.“ Kurze Pause, dann fügte er hinzu: „Manchmal sind so Spiele ja auch Antworten auf Entscheidungen.“ Seine Antwort war – ein Tor zu markieren.

Simic trifft endlich

Roko Simic erzielte beim 2:0 Erfolg des KSC endlich, endlich seinen ersten Treffer für die Badener. Endlich hatte der KSC-Neuzugang ein Tor im Trikot der Blau Weißen erzielt. Simic traf zum 1:0. Nach kluger, cleverer - einfach toller Vorarbeit von Sebastian Jung und Lilian Egloff. Der Mittelstürmer war sichtlich erleichtert: „Ich habe gegen Braunschweig nicht mein bestes Spiel gemacht, aber ich habe ein Tor gemacht und habe dem Team geholfen zu gewinnen.“

Roko Simic. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Dann versuchte er eine Erklärung für seine anfänglich schwachen Leistungen zu geben: „Es konnte am Anfang nicht besser sein, denn ich habe seit eineinhalb Jahren nicht gespielt.“ Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Simic bei einem guten Konter des KSC fast sein zweites Tor markiert, aber er wurde im letzten Moment am Einschuss gehindert.

Fast zweites Tor vor der Halbzeit

Der Leihspieler aus Cardiff war enorm einsatzfreudig – wie immer. Dem 21 Jahre alten kroatischen Angreifer gelangen hohe Ballgewinne. Nach seinem ersten Pflichtspieltreffer spielte der 190-Zentimer große Mittelstürmer befreit auf, arbeitete viel für die Mannschaft. Der Offensivspieler gewann fast die Hälfte seiner Zweikämpfe. „Ich bin immer viel gerannt, aber ich habe kein Tor erzielt.“ Hoffnung habe ihm gemacht: „Ich wusste, alle Stürmer die hier waren haben getroffen.“

Roko Simic. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Das Tor gegen Braunschweig war das Ende der Wartezeit. Eine Befreiung, Erlösung für Simic. „Jetzt ist der Druck weg, ich hoffe jetzt geht alles etwas leichter.“ Dann ein kleines Zwischenfazit und viel, viel Lob: „Zum KSC zu gehen war eine gute Wahl von mir, denn der Trainer glaubt an mich, er unterstützt mich. Das ist ein gutes Gefühl.“ Klar würde er sich freuen, in Düsseldorf erneut zu treffen.