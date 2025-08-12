Roko Simic - so ringt der KSC-Neuzugang mit der Zweitliga-Härte

Der 21-Jährige blieb während der 66 Minuten, die er auf dem Feld stand, unauffällig. Auffällig war: Es fehlte dem Kroaten in vielen Dingen die Bindung zum Team. Bei Tiefenläufen, bei Flanken und beim Pressing. Ein Beispiel: Da attackierte der 1,90-Meter Hüne, griff die Berliner Abwehrspieler aggressiv an – allerdings, ohne sein Verhalten mit den Mannschaftskollegen abgestimmt durchzuführen. Daher verpufften diese gut gemeinten Attacken meist, führten nicht zu frühen Ballgewinnen.

Schwierigkeiten im Kopfball- und Zweikampfspiel

Trotz der Größe von 190-Zentimetern hatte Simic nie die Lufthoheit. Von insgesamt vier Kopfballduellen konnte er eines gewinnen. Überhaupt: Roko Simic hat noch Probleme mit der Zweikampfhärte in Liga zwei. Er scheute zwar kein Duell – gewann aber prozentual nur wenige. Kurz vor der Halbzeit (38. Minute) gelang es ihm, ein Luftduell zu gewinnen. Ein Lichtblick im Zweikampfverhalten. In Halbzeit eins führt er drei Zweikämpfe. Von den insgesamt drei Duellen gewann er eines.

Roko Simic. Foto: Michaela Anderer

Einsatz in der Defensive und ungenauer Assistversuch

Gut: Simic präsentierte sich als Teamplayer, war immer bereit, Defensivarbeit abzuliefern. So klärte er eine brenzlige Situation im eigenen Strafraum in der 51. Minute. Der in Mailand geborene Angreifer kämpfte, wenn auch nicht allzu oft mit Erfolg. Kurz vor seiner Auswechslung – er musste in Minute 66 vom Feld – sah er, dass Louey Ben Farhat einen Tiefenlauf startete, passte prompt auf den Teamkollegen, allerdings war das Zuspiel etwas zu ungenau, landete bei einem Herthaner.

Steigerung der Sprintgeschwindigkeit nach der Pause

In Halbzeit eins standen vier Sprints zu Buche. Topspeed dabei: 29,4 km/h. Nach dem Seitenwechsel setzte er in Sachen Schnelligkeit einen drauf: Topspeed 31,8 km/h.

Statistisch magere Bilanz bei Pässen und Zweikämpfen

Insgesamt spielte der KSC-Neuzugang neun Pässe. Rund die Hälfte davon kam beim Mitspieler an. Bis zu seiner Auswechslung hatte er neun Ballaktionen, hatte sieben Zweikämpfe geführt. Er gewann davon 29 Prozent.