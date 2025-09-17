Logo ka-news.de
Karlsruher SC stattet Eigengewächs Danyal Zor mit Profivertrag aus

Karlsruhe

Karlsruher SC belohnt Eigengewächs Danyal Zor mit Profivertrag

Der Karlsruher SC hat Eigengewächs Danyal Zor mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Mittelfeldspieler ist seit der U9 beim KSC.
Von Pressemitteilung
|
    • |
    • |
    • |
    Mario Eggimann (links) und Timon Pauls (rechts) mit Danyal Zor. Der 18-Jährige darf jetzt bei den KSC-Profis mitmachen.
    Mario Eggimann (links) und Timon Pauls (rechts) mit Danyal Zor. Der 18-Jährige darf jetzt bei den KSC-Profis mitmachen. Foto: KSC

    Zor trainiert bei den Profis schon fleißig mit

    Das teilte der Verein am 17. September in einer Pressemitteilung mit. Der 18-jährige Mittelfeldspieler trägt bereits seit der U9 das KSC-Trikot und gehört aktuell zum Kader der U19 von Cheftrainer Martin Stoll. Seit der Saisonvorbereitung sammelt Zor zudem regelmäßig Spielerfahrung im Training mit der Profimannschaft.

    Lilian Egloff und Danyal Zor.
    Lilian Egloff und Danyal Zor. Foto: Michaela Anderer

    KSC-Profinachwuchs aus der grenke Akademeie

    KSC-Geschäftsführer Sport Mario Eggimann bezeichnet Dor als „wahres Eigengewächs“. „Er hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen, bringt viel Potenzial mit und ist zugleich fest in unserer KSC-DNA verwurzelt“, so Eggimann.

    Mario Eggimann und Timon Pauls.
    Mario Eggimann und Timon Pauls. Foto: Michaela Anderer

    Timon Pauls, Direktor Profifußball, hebt zudem die gute Arbeit der KSC grenke aKAdemie hervor. Deren sportlicher Leiter Matthias Cuntz sieht in Zor ein weiteres gutes Beispiel für die Durchlässigkeit in Richtung Profiteam – neben Talenten wie Louey Ben Farhat, Rafael Pinto Pedrosa und Mateo Kritzer.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Thomas Greß

    Endlich scheint die Nachwuchsarbeit Früchte zu tragen. Das ist der richtige Weg und ich wünsche dem Jungen sowie dem KSC, dass dieser Weg weiter erfolgreich begangen werden wird. Gut so!

