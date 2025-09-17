Karlsruher SC belohnt Eigengewächs Danyal Zor mit Profivertrag

Zor trainiert bei den Profis schon fleißig mit
Das teilte der Verein am 17. September in einer Pressemitteilung mit. Der 18-jährige Mittelfeldspieler trägt bereits seit der U9 das KSC-Trikot und gehört aktuell zum Kader der U19 von Cheftrainer Martin Stoll. Seit der Saisonvorbereitung sammelt Zor zudem regelmäßig Spielerfahrung im Training mit der Profimannschaft.
KSC-Profinachwuchs aus der grenke Akademeie
KSC-Geschäftsführer Sport Mario Eggimann bezeichnet Dor als „wahres Eigengewächs“. „Er hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen, bringt viel Potenzial mit und ist zugleich fest in unserer KSC-DNA verwurzelt“, so Eggimann.
Timon Pauls, Direktor Profifußball, hebt zudem die gute Arbeit der KSC grenke aKAdemie hervor. Deren sportlicher Leiter Matthias Cuntz sieht in Zor ein weiteres gutes Beispiel für die Durchlässigkeit in Richtung Profiteam – neben Talenten wie Louey Ben Farhat, Rafael Pinto Pedrosa und Mateo Kritzer.
Endlich scheint die Nachwuchsarbeit Früchte zu tragen. Das ist der richtige Weg und ich wünsche dem Jungen sowie dem KSC, dass dieser Weg weiter erfolgreich begangen werden wird. Gut so!
