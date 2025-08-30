Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
KSC / Karlsruher SC
Icon Pfeil nach unten

Karlsruher SC: Millionen-Einnahmen durch U23-Talente dank Nachwuchsregelung

KSC / Karlsruher SC

Karlsruher SC profitiert von Nachwuchsregelung: Millionen-Gewinn durch U23-Talente

Der Karlsruher SC verwandelt U23-Talente in Geldquellen und profitiert von einer lukrativen Nachwuchsregelung.
Von Yannick Antritter
|
    • |
    • |
    • |
    Der KSC profitiert von seinen U23-Spielern, wie Max Weiß und Marcel Beifus. (Archivbild)
    Der KSC profitiert von seinen U23-Spielern, wie Max Weiß und Marcel Beifus. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

    Der Karlsruher SC profitiert von der Nachwuchsregelung der TV-Gelder. Insgesamt 48 Millionen schüttet die Deutsche Fußball-Liga (DFL) an Vereine der Ersten und Zweiten Bundesliga aus.

    U23-Spieler sollen Geld bringen

    Der KSC setzt in den letzten Jahren verstärkt auf junge Spieler, um Geld in die eher klammen Kassen zu spülen. Doch nicht nur über Verkäufe können Einnahmen generiert werden. Wie Präsident Holger Siegmund-Schultze bereits auf der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung angekündigt hat, erhofft man sich auch durch die Einsätze von U23-Spielern Einnahmen.

    Holger Siegmund-Schultze freute sich bereits bei der Mitgliederversammlung auf den Geldregen. (Archivbild)
    Holger Siegmund-Schultze freute sich bereits bei der Mitgliederversammlung auf den Geldregen. (Archivbild) Foto: Yannick Antritter

    KSC profitiert von Nachwuchsgeldern

    Die Zahlen zu diesen Einnahmen wurden jetzt von der DFL veröffentlicht. Vier Prozent der gesamten TV-Gelder fließen in die Kategorie „Nachwuchs“. In der Saison 2024/2025 sind das insgesamt 48 Millionen Euro. Das Geld gibt es für die Spielminuten, die von in Deutschland ausgebildeten U23-Spielern – die also den sogenannten „Local-Player-Status“ innehaben – absolviert wurden.

    Max Weiß spielte alle 34 Spiele durch und bringt dem KSC damit eine Menge Geld. (Archivbild)
    Max Weiß spielte alle 34 Spiele durch und bringt dem KSC damit eine Menge Geld. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

    Aus dem Topf fließen 1,9 Millionen Euro nach Karlsruhe. Der Verein landet damit auf Platz 5. Den größten Anteil macht dabei Max Weiß. Er spielte die gesamte Saison durch und kommt damit auf 3060 Spielminuten. Ebenfalls unter den Top 15: Marcel Beifus, der 2671 Minuten auf dem Platz stand.

    Der KSC profitiert auch von ehemaligen Spielern wie Tim Breithaupt (Archivbild).
    Der KSC profitiert auch von ehemaligen Spielern wie Tim Breithaupt (Archivbild). Foto: Thomas Riedel

    Ein Drittel der Einnahmen fließt an die Ausbildungsvereine der Spieler. Hier profitiert der KSC auch durch Spieler, die den Verein bereits verlassen haben, wie Bastian Allgeier (1752 Minuten) oder Tim Breithaupt (914 Minuten).

    Die KSC U23-Spieler in der Übersicht:

    Die Spielminuten der KSC U23-Spieler in der Übersicht

    Tor Icon Pfeilspitze nach unten

    Max Weiß - 3060 Minuten

    Abwehr Icon Pfeilspitze nach unten

    Marcel Beifus - 2671 Minuten

    David Herold - 2037 Minuten

    Lasse Günther - 960 Minuten

    Rafael Pinto Pedrosa - 360 Minuten

    Enes Zengin - 90 Minuten

    Benedikt Bauer - 1 Minuten

    Mittelfeld Icon Pfeilspitze nach unten

    Bambasé Conté - 1244 Minuten

    Lilian Egloff - 391 Minuten

    Ali-Eren Ersungur - 48 Minuten

    Robert Geller - 18 Minuten

    Meiko Wäschenbach - 3 Minuten

    Sturm Icon Pfeilspitze nach unten

    Louey Ben Farhat - 447 Minuten

    Louey Ben Farhat und Rafael Pinto Pedrosa fallen noch einige Jahre unter die U23-Regelung (Archivbild).
    Louey Ben Farhat und Rafael Pinto Pedrosa fallen noch einige Jahre unter die U23-Regelung (Archivbild). Foto: Michaela Anderer

    2. Bundesliga profitiert am meisten

    Auch andere Vereine der 2. Bundesliga profitieren von der Nachwuchsregelung der TV-Gelder. Hertha BSC (2,5 Millionen Euro), der 1. FC Köln (2,5 Millionen Euro), der 1. FC Nürnberg (2,2 Millionen Euro) und die SpVgg Greuther Fürth (2,1 Millionen Euro) bekamen alle mehr Geld als der KSC. Die SV Elversberg (1,7 Millionen Euro) knapp weniger.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Waleri Schmarow

    Das ist der richtige Weg. Wie man sieht, kann man Nachwuchsförderung und sportlichen Erfolg parallel betreiben. Hat zwar ein paar Jahre gebraucht, aber mit dem Abgang von OK wurden die Weichen gestellt von einer erfolglosen Ü30 Mannschaft zu einem zukunftsfähigen Kader, der bereits jetzt Erfolge auf dem Rasen und dem Konto einbringt.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden