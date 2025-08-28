Karlsruher SC profitiert von Nachwuchsregelung: Millionen-Gewinn durch U23-Talente

Der Karlsruher SC profitiert von der Nachwuchsregelung der TV-Gelder. Insgesamt 48 Millionen schüttet die Deutsche Fußball-Liga (DFL) an Vereine der Ersten und Zweiten Bundesliga aus.

U23-Spieler sollen Geld bringen

Der KSC setzt in den letzten Jahren verstärkt auf junge Spieler, um Geld in die eher klammen Kassen zu spülen. Doch nicht nur über Verkäufe können Einnahmen generiert werden. Wie Präsident Holger Siegmund-Schultze bereits auf der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung angekündigt hat, erhofft man sich auch durch die Einsätze von U23-Spielern Einnahmen.

Holger Siegmund-Schultze freute sich bereits bei der Mitgliederversammlung auf den Geldregen. (Archivbild) Foto: Yannick Antritter

KSC profitiert von Nachwuchsgeldern

Die Zahlen zu diesen Einnahmen wurden jetzt von der DFL veröffentlicht. Vier Prozent der gesamten TV-Gelder fließen in die Kategorie „Nachwuchs“. In der Saison 2024/2025 sind das insgesamt 48 Millionen Euro. Das Geld gibt es für die Spielminuten, die von in Deutschland ausgebildeten U23-Spielern – die also den sogenannten „Local-Player-Status“ innehaben – absolviert wurden.

Max Weiß spielte alle 34 Spiele durch und bringt dem KSC damit eine Menge Geld. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Aus dem Topf fließen 1,9 Millionen Euro nach Karlsruhe. Der Verein landet damit auf Platz 5. Den größten Anteil macht dabei Max Weiß. Er spielte die gesamte Saison durch und kommt damit auf 3060 Spielminuten. Ebenfalls unter den Top 15: Marcel Beifus, der 2671 Minuten auf dem Platz stand.

Der KSC profitiert auch von ehemaligen Spielern wie Tim Breithaupt (Archivbild). Foto: Thomas Riedel

Ein Drittel der Einnahmen fließt an die Ausbildungsvereine der Spieler. Hier profitiert der KSC auch durch Spieler, die den Verein bereits verlassen haben, wie Bastian Allgeier (1752 Minuten) oder Tim Breithaupt (914 Minuten).

Die KSC U23-Spieler in der Übersicht:

Die Spielminuten der KSC U23-Spieler in der Übersicht Tor Icon Pfeilspitze nach unten Max Weiß - 3060 Minuten Abwehr Icon Pfeilspitze nach unten Marcel Beifus - 2671 Minuten David Herold - 2037 Minuten Lasse Günther - 960 Minuten Rafael Pinto Pedrosa - 360 Minuten Enes Zengin - 90 Minuten Benedikt Bauer - 1 Minuten Mittelfeld Icon Pfeilspitze nach unten Bambasé Conté - 1244 Minuten Lilian Egloff - 391 Minuten Ali-Eren Ersungur - 48 Minuten Robert Geller - 18 Minuten Meiko Wäschenbach - 3 Minuten Sturm Icon Pfeilspitze nach unten Louey Ben Farhat - 447 Minuten

Louey Ben Farhat und Rafael Pinto Pedrosa fallen noch einige Jahre unter die U23-Regelung (Archivbild). Foto: Michaela Anderer

2. Bundesliga profitiert am meisten

Auch andere Vereine der 2. Bundesliga profitieren von der Nachwuchsregelung der TV-Gelder. Hertha BSC (2,5 Millionen Euro), der 1. FC Köln (2,5 Millionen Euro), der 1. FC Nürnberg (2,2 Millionen Euro) und die SpVgg Greuther Fürth (2,1 Millionen Euro) bekamen alle mehr Geld als der KSC. Die SV Elversberg (1,7 Millionen Euro) knapp weniger.