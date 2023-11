Karlsruhe vor 1 Stunde

"KSC ist ein starkes Team" - Wie Lukas Kwasniok mit Paderborn gegen den Ex-Club gewinnen will

Der SC Paderborn sorgte im DFB-Pokal für eine Riesenüberraschung. Der Zweitligist gewann souverän beim SC Freiburg mit 3:1. Trainer in Paderborn: Lukas Kwasniok. Der war viele Jahre beim KSC. Als Jugendspieler, dann als Jugendtrainer, zudem war er als Interimscoach für die KSC Profis zuständig. Mit Kwasniok, der seinen Hauptwohnsitz noch immer in Muggensturm hat, sprach Peter Putzing. Über die Pokalsensation und das Spiel des KSC am Sonntag gegen Paderborn.