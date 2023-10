Trainer Christian Eichner erläuterte seine Entscheidung, Jensen auf der Position von "Jego" in die Startelf zu beordern: "Wir wollten Jerome Gondorf eins zu eins ersetzen."

Hieß taktisch: Eichner wollte weiterhin im Mittelfeld mit der offensiv ausgerichteten Raute agieren. "In diesem System fühlt sich die Mannschaft wohl." Vor der Partie beim FC St. Pauli kam Jensen in der laufenden Saison in acht Spielen, exakt in 433 Minuten, zum Einsatz. Sechsmal stand er in der KSC Startelf, markierte da einen Treffer. Bei den Kiez-Kickern war er laufstark, zweikampfstark – lieferte einen guten Auftritt ab.

Bei Duellen zumeist siegreich

Der 26 Jahre alte Jensen war aufmerksam, ballsicher – und selbstbewusst. Vom Anpfiff an war er enorm konzentriert, versuchte die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers gut auszufüllen. Er gab Anweisungen. Mit überlegtem Stellungsspiel lief er etliche Bälle ab. Aber auch die direkten Duelle gewann er meist. Auffallend war nach den gewonnenen Duellen seine Ruhe am Ball.

Diese Ruhe schlug aber auch in Aggressivität um - sobald er in einen weiteren Zweikampf musste. Nach 21 Minuten eine gute Flanke von rechts, die allerdings keinen Abnehmer im Team der Fächerstädter fand. Fuchsteufelswild wurde er - absolut verständlich - nach 36 Minuten.

Eine Torschussvorlage, gute Laufleistung

Das foulte ihn ein Paulianer heftig - doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Ein Eckball von Jensen kurz vor dem Halbzeitpfiff verpuffte. Nach 65 Minuten ein starkes, gewonnenes Tackling im Mittelfeld, mit dem er eine Möglichkeit der Kiez Kicker im Keim erstickte. 79 Minuten stand er auf dem Spielfeld, gab alles, dann war Schluss.

Johannes Eggestein (11) erzielte Paulis Ausgleich gegen den KSC. | Bild: Axel Heimken/dpa

In diesem Zeitraum gelang ihm kein Torschuss, aber eine Torschussvorlage. Die Laufleistung – beeindruckend in Relevanz zur Einsatzzeit: 11,11 Kilometer. Sprints in diesem Zeitraum: Sieben. Top-Speed dabei: 29,2 km/h. Der selbstbewusste Jensen hatte 55 Ballkontakte, spielte 39 Pässe und brachte es dabei auf die Top-Passquote von 82 Prozent. Insgesamt führte er neun Zweikämpfe.

Die Zweikampfquote: 89 Prozent. Prima! Zwei Luftzweikämpfe musste er bestreiten, beide gewann der 175-Zentimeter-Mann.