Karlsruhe vor 1 Stunde

KSC-Ass Paul Nebel im Interview: "Könnte mir vorstellen länger zu bleiben"

Beim Karlsruher SC hat sich Paul Nebel aktuell einen Stammplatz erkämpft. Meist kommt der Leihspieler des 1.FSV Mainz 05 bei den Badenern im zentralen Mittelfeld zum Zug. Trainer Christian Eichner setzt den 20 Jahre alten Profi auch auf den offensiven Außenbahnen ein. Im Moment ist der gebürtige Hesse mit der deutschen U20-Nationalelf unterwegs. Bei der Partie in England, die mit 0:2 verloren ging, stand Nebel in der Startelf. Mit dem KSC-Profi, der schon 35 Einsätze in deutschen Auswahlteams vorweisen kann, sprach Peter Putzing – auch darüber, wie die Zukunft des Leihspielers beim KSC aussehen könnte, wurde gesprochen.