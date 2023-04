Karlsruhe vor 1 Stunde

Wer wird Deutscher Meister in der Bundesliga? Das sagen die KSC-Profis - was sagt ihr?

Geht die Meisterschale der ersten Bundesliga zum elften Mal in Folge an die Bayern? Was die Karlsruher Profis zum Rennen der Kollegen sagen und wen sie sich an der Spitze wünschen, verraten die Badener in einem Video in den Sozialen Netzwerken. Hier ein kleiner Einblick.