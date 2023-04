Geht mit Lars Stindl und dem Karlsruher SC jetzt doch alles ganz schnell? Nach dem Sieg der Badener gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende ist der Klassenerhalt mit 39 Punkte so gut wie gesichert. Die Planungen könne jetzt also voll in Richtung kommende Zweitliga-Saison gehen.

Wechsel könnte die Woche fix gemacht werden

Laut eines Eintrags in einer KSC-Facebook-Gruppe ist es genau diese Gewissheit, auf die Stindl vor seiner Vertragsunterschrift noch wartet. Ein Mitglied der Gruppe beruft sich in seinem Post von Samstag, 15. April, auf "Insider Wissen" und meint, dass Stindl beim KSC einen Zwei-Jahresvertrag mit Vereinsbindung nach der Karriere unterschreibt, sobald der Klassenerhalt fix ist. Verifizieren lassen sich diese Angaben nicht.

Lars Stindl im Trikot von Borussia Mönchengladbach. | Bild: Tom Weller/dpa

Wie ka-news.de allerdings erfahren hat, befindet sich der Wechsel von Stindl tatsächlich auf der Zielgeraden. Nach Informationen dieser Redaktion soll die Rückkehr des 34-Jährigen in dieser Woche verkündet werden.

Auf Anfrage hält sich der KSC weiter bedeckt. Pressesprecher Michael Wolf erklärt nur: "Es ist erst etwas spruchreif, wenn wir dazu etwas veröffentlichen. Trainer Christian Eichner ergänzt ebenso: "Nein, es gibt nichts neues."