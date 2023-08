Eines war auch bei der bitteren 0:1-Niederlage beim Aufsteiger Wehen Wiesbaden offensichtlich: Das Team des Karlsruher SC steckt nie auf, versucht bis zum Abpfiff zu gewinnen, hat immer den Willen eine Partie zu drehen.

KSC überall besser als Wiesbaden - außer bei den Toren und ...

Auch aus dem Hessischen wollten die Fächerstädter mindestens einen Zähler mit in die badische Heimat nehmen. Aber - es gelang nicht Auch, weil die Karlsruher einen Gegentreffer zuließen. Überhaupt: der KSC blieb in den 13 zuletzt ausgetragenen Pflichtspielen nur einmal ohne Gegentor.

Wehen Wiesbaden vs KSC Marvin Wanitzek

Auch auffallend bei der Analyse: Die Blau-Weißen hatten in Wiesbaden mehr Torschüsse, mehr Pässe, sind mehr gelaufen und haben mehr Zweikämpfe gewonnen – aber das Spiel mit 0:1 verloren.

Doch die Foulstatistik: KSC zwei - Wiesbaden 14. Waren die Badener zu brav? Spieler sprachen nach verlorenen Begegnungen davon, man habe nicht den "Punch" gehabt, oder man habe sich "den Schneid abkaufen lassen…" In der Kartenstatistik der Liga belegt der KSC mit sechs Verwarnungen nach drei Begegnungen Rang neun.

KSC spielt mit Abstand die wenigsten Fouls der Liga

Aber: in der "Foul-Tabelle" ist der KSC Spitzenreiter. Die Badener spielten mit Abstand zu all den anderen Clubs den fairsten Fußball. Drei Spiele: 15 Fouls. Im Schnitt, fünf pro Partie. Sicher ein Faktor, für die wenigen Fouls: Der "aggressiv Leader", Kapitän Jerome Gondorf fehlte in Wiesbaden verletzt.

"Jego" geht voran, geht kompromisslos in jedes Duell und puscht die Kollegen. Nur eine Position hinter dem KSC: Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC, mit jeweils 26 Fouls. Das ist fast die doppelte Anzahl an Foulspielen. Die Teams mit den meisten unfairen Aktionen bisher: Holstein Kiel 49, gefolgt von Braunschweig und Rostock mit 42.