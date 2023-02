Karlsruhe vor 2 Stunden

KSC-Fazit gegen Magdeburg: Marcel Franke zwar präsent, aber mit "Haklern"

Es war Marcel Frankes erster Pflichtspieleinsatz im Jahr 2023. Beim Auftaktspiel des Karlsruher SC gegen Paderborn musste er gelbgesperrt zuschauen. In Magdeburg übernahm der Ex-Hannoveraner für den gelbgesperrten Stephan Ambrosius wieder den Job des Innenverteidigers. Die KSC-Innenverteidigung Kobald/Franke hatten oft alles im Griff und ließen Luc Castaignos und Co. nur ganz selten zur Entfaltung kommen. Franke kam in der von Eichner bevorzugten Viererkette auf der linken Seite zum Einsatz. Ein wenig Kritik gibt es trotzdem.