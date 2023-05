Karlsruhe vor 54 Minuten

KSC-Debüt: Hat Daniel Brosinski gegen Düsseldorf überzeugt?

Sebastian Jung fiel wegen einer Erkältung aus, Marco Thiede konnte vor der Partie in Düsseldorf einige Tage nicht richtig beim Karlsruher SC trainieren. Hatte wohl noch keine Kraft für die 90 Minuten. Daher schlug am Wochenende die Stunde von Daniel Brosinski. Der 34 Jahre alte Winterneuzugang kam in Düsseldorf zu seinem Startelfdebüt bei den Blau-Weißen.