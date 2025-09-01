Imad Rondic kurz vor Wechsel zum KSC?

Da bin ich aber jetzt wirklich gespannt, wie sich das im Sturm entwickelt. Quasi ein komplett neuer Sturm, da Schleusener nach Ulm geht. In diesem Falle kommt eigentlich die Länderspielpause gerade richtig. Wen haben wir denn da alles? Ist manchmal hilfreich in den Foren bei TM der abgebenden Vereine quer zu lesen. Bei Fukuda war auch im Gladbach Forum Unverständnis, dass man aufgrund der aktuellen Personalsituation Fukuda abgibt. Die KO stieß ziehmlich auf. In Bremen ging man sogar so weit bei Opitz parallelen zu Woldemade zu ziehen. Nur ist der auch ein anderes Kaliber in der RL als zum Beispiel Wäschenbach. Rondic kommt auch nicht so schlecht weg bei den Kölner Anhänger. War anscheinend auch Stuber geschuldet. Simic ist noch eine Wundertüte, Dühring und Scholl könnte was werden. Auf jeden Fall machen Eggimann und Paulis einen wesentlich professionelleren Eindruck auf mich wie Freis. Gut das man das Missverständnis so beendet hat,