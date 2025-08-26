David Herold überzeugt gegen Braunschweig – doch wird der KSC ihn halten?

Der konnte den Ball nicht schnell genug kontrollieren. Immer wieder attackierte David Herold die Braunschweiger weit vorne, versuchte so hohe Ballgewinne zu realisieren. Nach zehn Minuten gelang das wieder einmal. Ballgewinn, Direktpass erneut auf Roko Simic, der wurde von zwei Braunschweigern bearbeitet.

Marvin Wanitzek und David Herold, im Hintergrund Joshua Mees. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Abschluss kurz vor der Pause

Als Braunschweig nach rund einer halben Stunde besser ins Spiel kam, war Herold in der Defensive gebunden. Er erfüllte dort seinen Job souverän. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam er nach einem Vorstoß zum Schuss, Gästekeeper Ron Thorben Hoffmann parierte prächtig.

David Herold: Laufmaschine mit beeindruckenden Werten

„Dampfmacher-David“ investierte enorm viel. Seine Laufdaten belegen das: 11,47 km Laufleistung. Dabei sprintete er 20-Mal – ein guter Wert. 31,9 km/h betrug Herolds Topspeed. Er brachte es auf 54 Ballaktionen. Von seinen Pässen, mitunter kreativ und riskant gespielt, kamen 70 Prozent beim Teamkollegen an. Seine Zweikampfquote lag bei knapp über 60 Prozent.

David Herold. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Dass Herold eine derart gute Leistung vor dem Hintergrund abgeliefert hat, dass er von anderen Clubs umworben wird, ist enorm hoch zu bewerten. Denn es war alles andere als sicher, dass er gegen Braunschweig in der Startelf stand. Der Mann für die linke Außenbahn lieferte eine gute Leistung ab, zeigte tolles Engagement. Dass er umworben ist aus Liga eins, dass seine Zukunft noch nicht endgültig geklärt ist, beeinflusste den 22 Jahre alten, gebürtigen Bayern nicht.

Bundesligisten buhlen um Herold

Zwar scheint das Interesse aus Augsburg etwas erlahmt, aber Heidenheim und aktuell vor allem noch die TSG Hoffenheim haben den Hut in den Ring geworfen. Noch bis kommenden Montag (1.September) kann Herold den Club wechseln.

Das Problem: Die Ablöse, die der KSC fordert, aus wirtschaftlichen Gründen fordern muss.

Tor-Jubel Tor Marcel Franke mit Sebastian Jung, David Herold und Leon Jensen. Foto: Michaela Anderer

Bei deren Festlegung gibt es einiges zu berücksichtigen. Die Badener bezahlten für Herold eine Million Euro Ablöse. Dann: Spielt Herold beim KSC konstant, können die Fächerstädter aus dem U23-Topf mit rund einer Dreiviertelmillion Euro als Einnahme rechnen. Das wiederum heißt: Für weit unter drei Millionen Euro Ablöse dürfte Herold wohl nicht abgegeben werden. Für Hoffenheim absolut bezahlbar…