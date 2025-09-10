BBBank Wildpark: Kapazität bis Parkplätze – das müssen Fans über das KSC-Stadion wissen

Seit Juli 2023 hat der Karlsruher SC ein neues Wohnzimmer. Das Wildparkstadion wurde zu einem reinen Fußballstadion umgebaut und erstrahlt seither in einem neuen Glanz. Der BBBank Wildpark, so der offizielle Name des Stadions, gehört nun zu den modernsten Stadien der 2. Bundesliga. Alles, was Fußballfans über die Arena wissen müssen, erfahren sie hier.

BBBank Wildpark: Kapazität nach dem Umbau

Insgesamt können 32.190 Zuschauer die Heimspiele des Karlsruher SC live im Stadion verfolgen, wie Daten von der Klub-Website des KSC verraten. Der BBBank Wildpark hat deutlich mehr Sitzplätze als Stehplätze. Eine Gegebenheit, die im Profifußball mittlerweile zur Normalität geworden ist. Die verschiedenen Kategorien, für die unterschiedliche Ticketpreise anfallen, im Überblick:

Gesamt-Kapazität: 32.190

Sitzplätze im Heimbereich: 16.968

Sitzplätze im Auswärtsbereich: 1000

VIP-Sitzplätze: 1808

Logenplätze: 674

Stehplätze im Heimbereich: 9086

Stehplätze im Auswärtsbereich: 2500

Plätze für Menschen mit Behinderung (inklusive Begleitpersonen): 154

Zuletzt waren viele Heimspiele des Karlsruher SC ausverkauft. In der Zuschauer-Tabelle der 2. Bundesliga schneidet der KSC entsprechend gut ab.

Wo stehen die KSC-Ultras?

Die Ultras des Karlsruher SC befinden sich im Block S3, wie bei supporters-karlsruhe.de nachgelesen werden kann. Der Block befindet sich mittig und ganz vorn auf der Gegengeraden der Südtribüne. „Wir sehen jedoch die gesamte Gegengerade als Fantribüne, mit allem, was dazu gehört“, erklärte das Bündnis ULTRA1894 in einem Statement. Das Bündnis besteht aus den Ultragruppierungen Rheinfire, Phönix Sons, Wild Boys und Armata Fidelis.

Übrigens: Der KSC hat einen neuen Rekord-Transfer. Dieser kam durch den Wechsel von Max Weiß nach England zustande. Außerdem kommen einige bekannte Fußballer aus Karlsruhe.

Neues Wildparkstadion: Daten und Fakten

Im BBBank Wildpark wird auf Naturrasen gespielt. Zudem verfügt das Stadion über alles, was ein modernes Profistadion braucht – von der Flutlichtanlage bis hin zu hochmodernen LED-Videoleinwänden. Benötigter Strom wird durch eine eigene Photovoltaik-Anlage produziert. Die wichtigsten Daten und Fakten, die von offiziellen Angaben des KSC stammen, zum Wildparkstadion und dessen Abmessungen auf einen Blick:

Name: BBBank Wildpark

Eröffnung: 17. Juli 1955 (als „Wildparkstadion“)

Erstes Spiel: Karlsruher SC - Rot-Weiss Essen (2:2)

Wiedereröffnung nach Umbau: 19. Juli 2023

Erstes Spiel nach Wiedereröffnung: Karlsruher SC - FC Liverpool (2:4)

Eigentümer: Stadt Karlsruhe

Betreiber: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Architekt beim Umbau: AGN Niederberghaus & Partner GmbH

Spielfläche: Naturrasen

Rasenfläche: 111 x 73 Meter

Größe des Spielfelds: 105 x 68 Meter

Maße des Innenraums: 125 x 85 Meter

Flutlichtanlage: mindestens 1600 Lux

Photovoltaik-Anlage: 500 Quadratmeter

Warum heißt das KSC-Stadion BBBankWildpark?

Der Name BBBank Wildpark geht auf einen Sponsorenvertrag zurück. Der Vertrag zwischen dem Karlsruher SC und BBBank, einer deutschen Genossenschaftsbank mit Sitz in Karlsruhe, wurde 2021 unterzeichnet. Er läuft zunächst über fünf Jahre, wie der Klub bekanntgab, zumindest bis 2026 wird es daher bei dem Namen BBBank Wildpark bleiben.

Oliver Lüsch, der Vorstandsvorsitzende der BBBank, erklärte die Zusammenarbeit im Gespräch mit unserer Redaktion wie folgt: „Wie der KSC hat auch die BBBank ihre Wurzeln in Karlsruhe. Doch die Gemeinsamkeiten gehen weiter: wir beide setzen uns für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein.“

Wo liegt das Stadion des Karlsruher SC?

Das Wildparkstadion ist im Karlsruher Hardtwald gelegen, der auch als „grüne Lunge“ der Stadt bezeichnet wird, wie im Landesarchiv Baden-Württemberg beschrieben wird. Mit dem Schlossgarten erreicht das Waldgebiet sogar die Innenstadt von Karlsruhe. Um den Hardtwald herum befinden sich beliebte Wohngebiete.

Die Adresse des BBBank Wildpark:

Straße: Adenauerring 17

Stadt: Karlsruhe

Postleitzahl: 76131

Wo kann ich beim KSC-Stadion parken?

Das Wildparkstadion ist von der Autobahn am Adenauerring innerhalb von rund zehn Minuten zu erreichen, erklärt der KSC in einem Ratgeber. In unmittelbarer Nähe des Stadions befinden sich knapp 3000 Parkplätze. Rund 1700 davon sind auf dem Birkenplatz und in dessen unmittelbarer Nähe gelegen und öffentlich zugänglich. Die restlichen Parkplätze befinden sich direkt am Stadion, für sie wird eine Einfahrtgenehmigung benötigt. Parkberechtigungen können beispielsweise in Kombination mit VIP-Tickets vorhanden sein. Außerdem haben Dienstleister und Medienvertreter ein Vorrecht. Parkgenehmigungen können aber auch durch einen Antrag eingeholt werden.

Wildparkstadion: Was darf mit ins Stadion – und was nicht?

Bevor es für die Fans ins Wildparkstadion geht, müssen sie sich einer Kontrolle unterziehen. Geprüft wird vor allem, ob gefährliche Gegenstände mit ins Stadion geschmuggelt werden sollen. Im BBBank Wildpark ist in § 3 der Stadionordnung geregelt, welche Gegenstände nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen:

Schusswaffen, Messer und Scheren

Werkzeuge

Glasflaschen (auch Flachmänner aus Glas) und Hartplastikflaschen

Ersatz-Akkus und -Batterien

Selfie-Sticks

Lange Metallketten (über 50 Zentimeter)

Tabak-, Getränke- und Spraydosen

Hocker, Kisten und Leitern

Fahnenstangen

Motorradhelme

Roller, Fahrräder und Rollschuhe

Buggys und Kinderwagen

Mehr als 1 Liquid für E-Zigaretten

Fernsehkameras

Laserpointer

Vuvuzelas und Druckluftfanfaren

Große Handtaschen, Reisetaschen und Rucksäcke

Tiere

Illegale Betäubungsmittel

Leicht entflammbare Gegenstände

Feuerwerkskörper aller Art, Rauchtöpfe und Seenotfackeln

Wo darf ich im KSC-Stadion rauchen?

Auf den Tribünen des Wildparkstadions gilt seit 2021 ein strenges Rauchverbot. Nicht nur für Zigaretten, sondern auch für E-Zigaretten und die modernen Vapes. „Auf der Promenade und den Umläufen unter der Tribüne bleibt das Rauchen weiterhin erlaubt“, erklärt der KSC auf seiner Website. In den Bereichen befinden sich auch Aschenbecher. Wer bei einem Kiosk ansteht, der muss allerdings auch auf das Rauchen verzichten.

Wegen zahlreicher Beschwerden kündigte der KSC im September 2024 intensive Kontrollen an. Diese sind auch in der Saison 2025/26 zu erwarten.

Wo sind im KSC-Stadion die Toiletten?

Nach dem Umbau verfügt der BBBank Wildpark auch über moderne Toiletten. Diese finden sich zwischen fast allen Blocks. Wenn Fans die Tribüne verlassen, ist kurz nach dem Ausgang eine Toilette erreicht – entweder auf der linken oder auf der rechten Seite. Außerdem befinden sich zahlreiche Toiletten am Stadioneingang beim „nackten Mann“.