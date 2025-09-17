Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
KSC / Karlsruher SC
Icon Pfeil nach unten

Anmeldung zum KSC-Schlossparklauf 2025 in Karlsruhe

Karlsruhe

KSC-Schlossparklauf 2025 geht wieder an den Start - jetzt anmelden!

Der KSC organisiert am 16. November den 27. Schlossparklauf. Neben verschiedenen Wettkampfdistanzen wird erstmals ein offizielles Laufshirt angeboten, das während der Veranstaltung erhältlich ist.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Der KSC-Schlossparklauf 2024. (Archivbild)
    Der KSC-Schlossparklauf 2024. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

    Der Karlsruher SC (KSC) lädt gemeinsam mit der BBBank zum 27. Schlossparklauf ein. Die Läufe führen vom BBBank Wildpark bis zum Karlsruher Schloss und bieten Strecken für alle Altersgruppen.

    KSC-Schlossparklauf 2025: Wann findet er statt?

    Der Lauf findet am Sonntag, 16. November, statt.

    KSC-Schlossparklauf 2025: Welche Läufe gibt es?

    • Bambini-Spaßlauf: Jahrgänge 2017 und jünger, 350 Meter ohne Zeiterfassung
    • Jugend- und Schülerlauf, 3,2 Kilometer
    • Hauptlauf mit Staffeln, 9,7 Kilometer
    Der KSC-Schlossparklauf 2024. (Archivbild)
    Der KSC-Schlossparklauf 2024. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

    KSC-Schlossparklauf 2025: Startzeiten

    • 10.30 Uhr: Jugend- und Schülerlauf
    • 11 Uhr: Bambini-Spaßlauf 
    • 11.20 Uhr: Hauptlauf mit Staffeln

    KSC-Schlossparklauf 2025: Die Strecke

    Alle Läufe starten beim „Nackten Mann“ vor der Südtribüne des Wildparkstadions. Das Ziel befindet sich an der Westtribüne.

    Der „Nackte Mann“ vor dem BBBank Wildparkstadion.
    Der „Nackte Mann“ vor dem BBBank Wildparkstadion. Foto: Thomas Riedel

    Beim Hauptlauf laufen die Teilnehmer insgesamt drei Runden vom Wildpark zum Schloss und durch den Fasanengarten wieder zurück. Die Jugendlichen laufen eine Runde und die Bambini-Strecke führt direkt vom „Nackten Mann“ ins Stadion.

    KSC-Schlossparklauf 2025: Was kostet die Teilnahme?

    • Jugend-/Schülerlauf: 10 Euro, Nachmeldung 12 Euro
    • Hauptlauf: 18,94 Euro, Nachmeldung 20 Euro
    • Staffeln: 40 Euro, keine Nachmeldungen möglich
    • Bambini-Lauf: 3 Euro
    Luftbild (aus einem Flugzeug aufgenommen) des BBBank Wildpark.
    Luftbild (aus einem Flugzeug aufgenommen) des BBBank Wildpark. Foto: Uli Deck/dpa

    KSC-Schlossparklauf 2025: Anmeldung

    Die Anmeldung ist ab sofort über myraceresult.com bis Donnerstag, 13. November, möglich. Für den Bambini-Lauf können sich Teilnehmer nur am Veranstaltungstag vor Ort anmelden. Nachmeldungen können ebenfalls am Veranstaltungstag vor Ort ab 9.15 Uhr durchgeführt werden - sofern noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Die Läufergrenzen liegen bei 1.100 Teilnehmenden im Hauptlauf und 300 im Jugend- und Schülerlauf.

    Die Medialle des Schlossparklaufs. (Archivbild)
    Die Medialle des Schlossparklaufs. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

    KSC-Schlossparklauf 2025: So funktioniert der Staffellauf

    Anders als beim Hauptlauf nehmen am Staffellauf immer drei Personen in einer Gruppe teil. Jeder Staffellauf-Teilnehmer absolviert eine Strecke von 3,2 Kilometern. Beim „Nackten Mann“ wird gewechselt. Im Gegensatz zu den anderen Läufen wird beim Staffellauf nicht zwischen Geschlecht und Altersklassen unterschieden.

    KSC-Schlossparklauf 2025: Neues Laufshirt

    Zum ersten Mal gibt es ein offizielles Laufshirt. Dieses kann bei der Anmeldung für 18.94 Euro dazu gekauft werden.  Die Ausgabe erfolgt am Veranstaltungstag zusammen mit den Startnummern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden