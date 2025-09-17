KSC-Schlossparklauf 2025 geht wieder an den Start - jetzt anmelden!

Der Karlsruher SC (KSC) lädt gemeinsam mit der BBBank zum 27. Schlossparklauf ein. Die Läufe führen vom BBBank Wildpark bis zum Karlsruher Schloss und bieten Strecken für alle Altersgruppen.
KSC-Schlossparklauf 2025: Wann findet er statt?
Der Lauf findet am Sonntag, 16. November, statt.
KSC-Schlossparklauf 2025: Welche Läufe gibt es?
- Bambini-Spaßlauf: Jahrgänge 2017 und jünger, 350 Meter ohne Zeiterfassung
- Jugend- und Schülerlauf, 3,2 Kilometer
- Hauptlauf mit Staffeln, 9,7 Kilometer
KSC-Schlossparklauf 2025: Startzeiten
- 10.30 Uhr: Jugend- und Schülerlauf
- 11 Uhr: Bambini-Spaßlauf
- 11.20 Uhr: Hauptlauf mit Staffeln
KSC-Schlossparklauf 2025: Die Strecke
Alle Läufe starten beim „Nackten Mann“ vor der Südtribüne des Wildparkstadions. Das Ziel befindet sich an der Westtribüne.
Beim Hauptlauf laufen die Teilnehmer insgesamt drei Runden vom Wildpark zum Schloss und durch den Fasanengarten wieder zurück. Die Jugendlichen laufen eine Runde und die Bambini-Strecke führt direkt vom „Nackten Mann“ ins Stadion.
KSC-Schlossparklauf 2025: Was kostet die Teilnahme?
- Jugend-/Schülerlauf: 10 Euro, Nachmeldung 12 Euro
- Hauptlauf: 18,94 Euro, Nachmeldung 20 Euro
- Staffeln: 40 Euro, keine Nachmeldungen möglich
- Bambini-Lauf: 3 Euro
KSC-Schlossparklauf 2025: Anmeldung
Die Anmeldung ist ab sofort über myraceresult.com bis Donnerstag, 13. November, möglich. Für den Bambini-Lauf können sich Teilnehmer nur am Veranstaltungstag vor Ort anmelden. Nachmeldungen können ebenfalls am Veranstaltungstag vor Ort ab 9.15 Uhr durchgeführt werden - sofern noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Die Läufergrenzen liegen bei 1.100 Teilnehmenden im Hauptlauf und 300 im Jugend- und Schülerlauf.
KSC-Schlossparklauf 2025: So funktioniert der Staffellauf
Anders als beim Hauptlauf nehmen am Staffellauf immer drei Personen in einer Gruppe teil. Jeder Staffellauf-Teilnehmer absolviert eine Strecke von 3,2 Kilometern. Beim „Nackten Mann“ wird gewechselt. Im Gegensatz zu den anderen Läufen wird beim Staffellauf nicht zwischen Geschlecht und Altersklassen unterschieden.
KSC-Schlossparklauf 2025: Neues Laufshirt
Zum ersten Mal gibt es ein offizielles Laufshirt. Dieses kann bei der Anmeldung für 18.94 Euro dazu gekauft werden. Die Ausgabe erfolgt am Veranstaltungstag zusammen mit den Startnummern.
