Unser Song für die World Games 2029? Toni Mogens feiert internationales Debüt in China

Karlsruhe wird 2029 erneut Gastgeber der World Games. Bei der Abschlussfeier der diesjährigen Spiele im chinesischen Chengdu nahm Oberbürgermeister Frank Mentrup gemeinsam mit Staatsministerin Christiane Schenderlein und Baden-Württembergs Sportministerin Theresa Schopper die Fahne entgegen.

Außerdem mit dabei sein durfte der Musiker Toni Mogens. Er performte zum allerersten Mal seinen offiziellen Song für die World Games 2029 in Karlsruhe. Offiziell veröffentlich ist der Song noch nicht!

Icon vergrößern Von links nach rechts: Geschäftsführer der KME Martin Wacker, Oberbürgermeister Karlsruhe Dr. Frank Mentrup, Maxima Bachmayer, Geschäftsführer der International World Games Joachim Gossow, Toni Mogens, Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH Pascal Rastetter. Foto: raumkontakt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von links nach rechts: Geschäftsführer der KME Martin Wacker, Oberbürgermeister Karlsruhe Dr. Frank Mentrup, Maxima Bachmayer, Geschäftsführer der International World Games Joachim Gossow, Toni Mogens, Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH Pascal Rastetter. Foto: raumkontakt

„Es war einfach nur ein krasses Gefühl“

„Es war für mich etwas sehr Besonderes, meine Heimat repräsentieren zu dürfen“, sagt Toni Mogens im gemeinsamen Gespräch mit ka-news. Immerhin war dies das bisher größte Konzert in seiner Karriere. Er trat vor mehreren tausenden Menschen sowie einem weltweiten Publikum auf.

„Es war einfach nur ein krasses Gefühl – auch wenn der Druck vorher enorm war“, sagt er. Sein Auftritt verlief dennoch ganz professionell nach Plan.

Icon vergrößern Toni Mogens bei den World Games 2025 in China. Foto: raumkontakt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Toni Mogens bei den World Games 2025 in China. Foto: raumkontakt

Wann gibt es den „Karlsruher Song“ zu hören?

Schon bald soll der Song auf allen Musikplattformen verfügbar sein. Ein konkretes Datum nennt der Musiker nicht. Was hingegen schon bekannt ist: Der Titel des Lieds lautet „Spiele im Herzen Europas (World Games here we come)“.

Icon vergrößern Toni Mogens : Song World Games 2029 Foto: raumkontakt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Toni Mogens : Song World Games 2029 Foto: raumkontakt

Die neue Hymne soll feiern, dass Menschen aus der ganzen Welt zusammenfinden und dieses Event gemeinsam erleben. Gleichzeitig will Mogen damit „Willkommen zurück“ sagen: „Karlsruhe wird als erste Stadt weltweit zum zweiten Mal Gastgeber der World Games sein. Ich möchte mit dem Lied die Vorfreude auf die Spiele transportieren.“

Gemeinsam mit dem Produzenten Dominik Walenciak wurde der Song finalisiert. „Ich hoffe, das Lied hilft zudem dabei, mehr Aufmerksamkeit auf die Spiele zu lenken.“, so Mogen.

Der Song entstand im Zug

Die erste Idee zu der neuen Hymne entstand tatsächlich spontan im Zug. Mogens ehemalige Lehrerin war maßgeblich am Bewerbungsprozess der Stadt beteiligt. Sie kam auf den jungen Musiker zu und ermutigte ihn, sich mit einem ersten Entwurf zu bewerben.

„Ich zögerte daraufhin nicht lange. Sofort notierte ich meine ersten Ideen und nahm noch im Zug mit meinem Laptop eine erste Version auf“, sagt er. Mogen ist darum besonders stolz und dankbar, dass er ausgewählt wurde.

Nächster Auftritt im Jubez

Wer Toni Mogens schon vorher hören möchte, hat dazu am Freitag, 24. Oktober, im Jubez Karlsruhe die Gelegenheit. Außerdem erscheint am Freitag, 22. August, sein erstes Album.