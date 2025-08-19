Logo ka-news.de
Karlsruhe übernimmt World Games: Ein Countdown für unvergessliche Sportmomente 2029!

Freizeit und Veranstaltungen

Karlsruhe empfängt Staffelstab und World-Games-Flagge: Countdown zu 2029 beginnt

Die Fächerstadt hat den Staffelstab übernommen: Karlsruhe wird 2029 erneut Gastgeber der World Games – und ist damit die erste Stadt weltweit, die das internationale Sportfestival der nicht-olympischen Disziplinen zum zweiten Mal ausrichtet.
Von Marius Nann
|
    |
    |
    |
    Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, Dr. Christiane Schenderlein (Mitte), Staatsministerin für Sport und Ehrenamt und Theresa Schopper, Sportministerin Baden-Württemberg, bei der Flaggenübergabe in Chengdu.
    Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, Dr. Christiane Schenderlein (Mitte), Staatsministerin für Sport und Ehrenamt und Theresa Schopper, Sportministerin Baden-Württemberg, bei der Flaggenübergabe in Chengdu. Foto: Benjamin Wild, Raumkontakt

    Bei der Abschlussfeier der diesjährigen Spiele im chinesischen Chengdu erhielten Staatsministerin Christiane Schenderlein, Baden-Württembergs Sportministerin Theresa Schopper und Oberbürgermeister Frank Mentrup feierlich die Fahne und ein Herz-Symbol überreicht – begleitet vom Motto „Willkommen zurück im Herzen Europas“ und dem offiziellen World-Games-Song des Karlsruher Musikers Toni Mogens.

    Worldgames 2029 zu Gast in Karlsruhe

    Vom 19. bis 29. Juli 2029 verwandelt sich Karlsruhe in eine Sportbühne für rund 5.000 Athletinnen und Athleten aus über 100 Ländern. Geplant ist ein Fest der kurzen Wege, nachhaltig, weltoffen und mit sportlichen Höchstleistungen, die den olympischen Wettkämpfen in nichts nachstehen.

    Das Karlsruher Logo für die World Games 2029.
    Das Karlsruher Logo für die World Games 2029. Foto: © Stadt Karlsruhe, Cindy Streeck

    „Die World Games sind eine großartige Bühne für Sportarten, die sonst oft im Schatten stehen“, sagte Schenderlein. Schopper versprach „ein Fest des Sports“, während Mentrup ankündigte, die Stadt werde Europa ein zweites Mal als leidenschaftlicher Gastgeber empfangen. Deutschland bewies schon bei den vergangenen World Games seine Stärke: 2022 in Birmingham holte das Team mit 47 Medaillen den Spitzenplatz im Ranking. Nun richtet sich der Blick nach vorne – auf Sommer 2029 in Karlsruhe.

    2 Kommentare
    Frank Gerlinger

    Die Haushaltskassen sind angeblich leer; für die WG2029 reicht es noch. Na, dann! Alla hopp.

    Harald Kastner

    und schon schließen sich die Kreise wieder.... bis dorthin können wir vielleicht auch das eine oder andere Gästebett in den geplanten Hoteilneubauten brauchen. Alla hopp

