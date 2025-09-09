Müllabfuhr in Karlsruhe: Diese Termine sollten Sie kennen

Vier Tonnen gibt es in Karlsruhe: Bioabfall, Restmüll, Papier und Wertstoffe. Alle werden in regelmäßigen Abständen und zu bestimmten Terminen von der Müllabfuhr geleert. Dazu müssen sie rechtzeitig an der Straße stehen. In Miethäusern sind dafür häufig die Hausverwaltung oder die Eigentümer zuständig. Wer in einem Privathaus lebt, muss allerdings selbst ran. Verpasst man die Müllabfuhr, quillt die Tonne schnell über. Um das zu vermeiden, sollten Sie die Termine kennen, an denen die Müllabfuhr in Karlsruhe kommt.

Müllabfuhr in Karlsruhe: Zu diesen Terminen werden die Tonnen abgeholt

Die Mülltonnen in Karlsruhe werden turnusmäßig und abhängig von der jeweiligen Tonnenfarbe von der Müllabfuhr geleert:

Bioabfall: Die Tonne wird in Karlsruhe wöchentlich geleert und beinhaltet etwa Eier- und Obstschalen, Kaffeefilter, Speisereste oder Schnittblumen, wie das Team Sauberes Karlsruhe der Stadt berichtet.

Restmüll: Die Restmülltonne wird alle zwei Wochen von der Müllabfuhr geleert. Darin können unter anderem Glühbirnen, Hygieneartikel, Porzellan oder Staubsaugerbeutel entsorgt werden.

Papier: In die Papiertonne gehören etwa Bücher, Pappe, Briefumschläge oder Zeitschriften. Die Tonne wird in Karlsruhe alle vier Wochen geleert.

Wertstoffe: Unter Wertstoffen versteht man zum Beispiel Alufolie, Getränkekartons oder Styropor. All das gehört in die Wertstofftonne, die die Müllabfuhr in Karlsruhe alle zwei Wochen leert.

Die genauen Daten variieren je nach Wohnort und können dem Abfuhrkalender der Stadtreinigung entnommen werden - einfach Straße und Hausnummer eingeben und schon werden die nächsten Termine angezeigt.

Müllabfuhr in Karlsruhe: Zu diesen Terminen werden Sie Sperrmüll los

Auch um Sperrmüll kümmert sich die Abfallwirtschaft Karlsruhe. Zweimal im Jahr können Bürgerinnen und Bürger alte Möbel abholen lassen. Dazu gibt es laut dem Team Sauberes Karlsruhe zwei Möglichkeiten: Man nutzt den festgelegten Abholtermin oder den „Sperrmüll auf Abruf“. Letzterer erlaubt jedem Haushalt einmal im Jahr, aus drei vorgegebenen Terminen einen auszusuchen. Die festgelegten Termine sind dem Abfuhrkalender zu entnehmen. Sperrmülltermine auf Abruf können online oder über die Behördennummer 115 angefragt werden. Die Höchstmenge pro Haushalt: vier Kubikmeter.

Nicht alles wird jedoch als Sperrmüll gewertet. In Karlsruhe gibt es drei Regeln, die erfüllt sein müssen. Sie sind der Website des Team Sauberes Karlsruhe zu entnehmen:

Gebäudebestandteile wie Türen oder Waschbecken sind kein Sperrmüll und werden entsprechend nicht abgeholt.

Abgeholt werden sperrige Teile, die man nicht einfach selbst zerkleinern und entsorgen kann.

Schadstoffe, Bauabfälle, Altreifen und Elektrogeräte gehören ebenfalls nicht zur Kategorie Sperrmüll.

Müllabfuhr in Karlsruhe: So bekommen Sie einen Termin für „Weiße Ware“

Sogenannte „Weiße Ware“, also etwa Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde oder andere Haushaltsgroßgeräte, können laut dem Team Sauberes Karlsruhe ebenfalls zweimal im Jahr kostenlos abgeholt werden. Sie werden dann recycelt und giftige Schadstoffe landen nicht in der Umwelt. Wer solche Geräte abholen lassen will, kann sich online oder über die Nummer 115 zur Abholung anmelden. Es sind spezielle Termine vorgegeben, von denen man den passenden auswählen kann.