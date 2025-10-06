Wo spart Karlsruhe? Parkgebühren, Lichterfest, Spielplätze - die „Liste des Grauens“ im Detail

Karlsruhe muss sparen, sparen, sparen - für den Doppelhaushalt 2026/27 mindestens 80 Millionen Euro. Ein erstes Maßnahmenpaket, das 2026 rund 70 Millionen und 2027 rund 75 Millionen Euro einsparen soll, haben Stadtverwaltung und Gemeinderat nun vorgelegt - das kam nicht überall positiv an.

Bis November sollen weitere Vorschläge folgen. Welche Sparmaßnahmen umgesetzt werden, darüber entscheidet der Gemeinderat im Dezember. Die wichtigsten Punkte der „Liste des Grauens“ und was dadurch in den kommenden zwei Jahren eingespart werden soll - ka-news hat die Übersicht.

Umwelt und Klima

Reduzierung Mittel Klimaschutzfonds ‐ 1,8 Millionen Euro in 25/26 noch „frei“: 1 Million Euro pro Jahr

Reduzierung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 ‐ Fokussierung auf effiziente Maßnahmen zur CO2‐Reduktion: zirka 5,6 Millionen Euro pro Jahr

Anpassung an Bedarf ‐ Budget Ehrenamt im Umweltschutz: 3.000 Euro pro Jahr

Anpassung an Bedarf ‐ Budget Gewässerschutzkonzepte: 3.000 Euro pro Jahr

Reduzierung Budget für Aktionen und Veranstaltungen Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit: 5.000 Euro pro Jahr

Reduzierung Budget Grüne Stadt ‐ personelle Kapazität „Koordinierungsstelle Grüne Stadt“ zu 50 Prozent für Umsetzung Hitzeaktionsplan: 15.000 Euro pro Jahr

Beim Klimaschutz muss gespart werden.

Schulen und Kitas

Stufenweise Reduzierung des Geschwisterkindzuschusses und die Auswirkungen auf die Kita-Finanzierung: 6,8 Millionen Euro (2026), 8,6 Millionen Euro (2027)

Abschaffung Geschwisterkindregelung in der „Ergänzenden Betreuung“ und der flexiblen Nachmittagsbetreuung (Deckung steigender Kosten): 37.330 Euro (2026), 112.000 Euro (2027)

Abschaffung Entgeltbefreiung „Ergänzende Betreuung“ (Deckung steigender Kosten): 46.670 Euro (2026), 140.000 Euro (2027)

Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf fünf Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung): 464.000 Euro pro Jahr

Streichung der Zuschüsse an Privatschulen: zirka 237.000 Euro pro Jahr

Streichung der Leistungssportförderung: 10.000 Euro pro Jahr

Streichung der Zuschüsse für Schüleraustausche: 28.640 Euro pro Jahr

Streichung des freiwilligen ÖPNV‐Zuschuss für Grundschulkinder beim Jugendticket BW über Eigenanteil hinaus: 132.700 Euro (2026), 227.500 Euro (2027)

Einführung eines Eigenanteils zu den Beförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ab Klassenstufe 1: 120.000 Euro (2026), 300.000 Euro (2027)

Kürzung der Schulbudgets aller Schulen um 5 Prozent: 200.000 Euro pro Jahr

Streichung der Zuschüsse für Abi‐ und Entlassfeiern ‐ Saalmiete: 5.000 Euro pro Jahr

Einstellung der Projektförderung freier und innovativer Projekte sowie „Schule und Kultur“ und „Wochen gegen Rassismus“: 389.690 pro Jahr

Kultur

Kürzung der institutionellen Förderung bei der Volkshochschule Karlsruhe um 8,7 Prozent: 180.740 Euro pro Jahr

Kürzung der institutionellen Förderung beim ZKM um 8,7 Prozent: 871.920 Euro pro Jahr

Reduzierung Kostenbeteiligung beim Badisches Staatstheater um 8,7 Prozent: 2.4 Millionen Euro pro Jahr

Pauschale Kürzung der institutionellen Förderung bei der Astronomischen Vereinigung, im Theaterbereich, im Musikbereich, bei der Kindermalwerkstatt, bei den übrigen Kultureinrichtungen um 8,7 Prozent: 326.680 Euro pro Jahr

Unter anderem für das Badische Staatstheater wird künftig weniger Geld zur Verfügung stehen.

Familien und Soziales

Steuerungsmaßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfen: 3.6 Millionen Euro pro Jahr

Reduzierung der Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete ‐ Rückgang Fallzahlen: 2.5 Millionen Euro pro Jahr

Reduzierung im Bereich Wohnungslosenhilfe: 500.000 Euro pro Jahr

Reduzierung der Projektmittel Schulsozialarbeit (1.000 Euro pro Schulsozial-Mitarbeiter): 354.000 Euro pro Jahr

Karlsruhe Startchancen Strategie ‐ Ersatz Jugendhilfebedarf durch Infrastrukturmaßnahmen: 420.000 Euro pro Jahr

Karlsruher Startchancen Strategie ‐ Ersatz Eingliederungshilfe durch Infrastruktur: 300.000 Euro pro Jahr

Umsetzung der Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche): 1,5 Millionen Euro pro Jahr

Reduzierungen der Zuschüsse im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe ‐ in Abstimmung mit den Betroffenen: 1,47 Millionen Euro (2026), 2 Millionen Euro (2027)

Bäder

Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für zwei Jahre ‐ während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads: 902.245 Euro pro Jahr

Erhöhung der Tarife der städtischen Hallen‐ und Freibäder, einschließlich Therme Vierordtbad ab 01. Januar 2026: 900.000 Euro pro Jahr

Das Rheinstrandbad Rappenwört wird für zwei Jahre geschlossen.

Zoo

Anpassung der Eintrittspreise: 240.000 Euro pro Jahr

Schließung und Räumung des Zoologischen Stadtgartens eine Stunde nach Kassenschluss: 100.000 Euro pro Jahr

Umstellung Kasse Nord des Zoologischen Stadtgarten auf Online‐Tickets: 57.000 Euro (2026), 75.000 Euro (2027)

Dauerhafter Verzicht auf das Lichterfest: 150.000 Euro (2027)

Reduzierung der Zoopädagogischen Angebote: 15.000 Euro pro Jahr

Reduzierung des Veranstaltungsangebots: 60.000 Euro pro Jahr (2026), 45.000 Euro pro Jahr (2027)

Das Lichterfest soll künftig nicht mehr stattfinden.

Tiere

Erhöhung Hundesteuer (132 Euro auf 144 Euro pro Hund): 120.000 Euro pro Jahr

Einstellung der Zuschüsse für abgelehnte Hundeführerscheine: 10.000 Euro pro Jahr

Verzicht auf die Beschaffung von Hundekotbeuteln: 25.000 Euro pro Jahr

Reduzierung Budget Stadttaubenkonzept: 42.000 Euro pro Jahr

Reduzierung Mittel Tierschutzfond (kleine Wildtiere und Wildvögel): 10.000 Euro pro Jahr

Streichung der Position der ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragen: 20.000 Euro pro Jahr

Stadtbild

Dauerhafte Reduzierung der Zahl der Spielplätze um 80 im Bestand in den nächsten fünf Jahren: 5.000 Euro pro Jahr

Vorübergehende Stilllegung aller Zierbrunnen mit Ausnahme der Wasserspiele am Marktplatz, der Friedrichsplatzfontäne, des Brunnens am Haydnplatz sowie der Wasserorgel und des Säulenbrunnens in der Wolff‐Anlage im Stadtgarten (2026 und 2027): 320.000 Euro pro Jahr

Keine Beschaffung von Weihnachtsbäumen mit Ausnahme des Baumes auf dem Marktplatz: 70.000 Euro pro Jahr

Einführung einer LED Nachtabsenkung bei Straßenbeleuchtung: 50.000 Euro pro Jahr

Dauerhafte Streichung der Ambiente‐ und Freizeitflächenbeleuchtung: 3.000 Euro pro Jahr

Dauerhafter Verzicht auf die Durchführung des Wettbewerbs „Gartenträume“: 20.000 Euro pro Jahr

Ganzjähriger Verbleib des portugiesischen Lorbeers auf dem Marktplatz: 10.000 Euro pro Jahr

Reduzierung des Mittelansatzes im Förderprogramm für Hof‐, Dach‐ und Fassadenbegrünung: 10.000 Euro pro Jahr

Verlängerung des Turnus des hygienebedingten Sandwechsels auf Spielplätzen: 35.000 Euro pro Jahr

Für die Weihnachtsbäume in der Karlsruher Innenstadt ist künftig kein Geld mehr da.

Verkehr

Erhöhung der Parkgebühren bei mittels Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Stellplätzen um 100 Prozent: 5.2 Millionen Euro pro Jahr

Einführung einer Sondernutzungsgebühr für E‐Scooter (70 Euro) ‐ Reglementierungszweck: 140.000 Euro pro Jahr

Außerbetriebnahme des Parkleitsystems: 35.000 Euro pro Jahr

Änderung der Wartungszeiten des Karoline‐Luise‐Tunnels (zweimal im Jahr, von nachts auf tagsüber): 25.000 Euro pro Jahr

Zurückstellung der Herstellung von Fahrradstraßen durch reine Markierungsarbeiten oder kleinere bauliche

Maßnahmen: 40.000 Euro pro Jahr

Fürs Parken müssen Karlsruher künftig tiefer in die Tasche greifen.

Gebühren und Steuern

Erhöhung Vergnügungssteuer (Hebesatz von 24 auf 25 Prozent): 315.000 Euro pro Jahr

Erhöhung Zweitwohnungssteuer (Hebesatz von 12 auf 14 Prozent): 130.000 Euro pro Jahr

Anpassung der Entgelte beim Friedhof: 50.000 Euro pro Jahr

Einführung einer Gebühr für die Erteilung von Hausnummern (49 Euro): 4.900 Euro pro Jahr

Einführung einer Gebühr für die Reservierung der Trautermine im Onlinetraukalender (30 Euro) ‐ unter anderem Vermeidung der sehr frühzeitigen Reservierung mehrerer Termine: 21.000 Euro pro Jahr

Erhöhung der Bewohnerparkausweisgebühren (180 Euro auf 360 Euro): 500.000 Euro pro Jahr

Stadtverwaltung

Kürzung der Zuschüsse an die Gemeinderatsfraktionen: 19.500 Euro pro Jahr

Reduzierung der Zuschüsse an die Bürgervereine / Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine: 10.000 Euro pro Jahr

Streichung des jährlichen Grillfests nach der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause: 4.000 Euro pro Jahr

Verzicht auf Freifahrtberechtigungen und Parkwertkarten für Gemeinderatsmitglieder: 30.000 Euro pro J ahr

Streichung des Kleidergelds für die Bürgermeisterfahrer: 1.500 Euro pro Jahr

Kündigung der KSC‐Dauerkarten für Oberbürgermeister und Sportbürgermeister: 9.763 Euro pro Jahr

Kündigung der Lions‐Dauerkarte für Sportbürgermeister: 2.737 Euro pro Jahr

zahlreiche Stellenstreichungen innerhalb der Verwaltung

Alle 367 Maßnahmen zum Nachlesen gibt es hier: