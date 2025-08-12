„Schaufenster der Werte“: Am Schöpf-Haus in Karlsruhe tut sich etwas!

Unter dem Motto „Schaufenster der Werte“ sind Begriffe wie Hoffnung, Dankbarkeit, Freude, Wärme, Teilen, Zuhören und Harmonie großflächig auf die Fenster und Wände des ehemaligen Modehauses plakatiert.

Icon vergrößern Schaufenster der Werte: Das Schöpf-Gebäude in Karlsruhe zeigt aktuell mehrere Plakate. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schaufenster der Werte: Das Schöpf-Gebäude in Karlsruhe zeigt aktuell mehrere Plakate. Foto: Thomas Riedel

Jeder dieser Werte steht für ein soziales Projekt, das von der Büchner-Schöpf-Stiftung unterstützt wird – etwa Essensangebote für Bedürftige, Familienzentren oder psychologische Beratungen. Das geht aus den Webseiten Carl-Schöpf-Haus-Karlsruhe.de und der Diakonie Karlsruhe hervor.

„Gemeinsam möchten wir im Carl-Schöpf-Haus das Thema Werte ins Bewusstsein der Menschen rücken“, heißt es.

Nach dem Tod von Inhaberin Melitta Büchner-Schöpf ging das Modehaus an die Diakonie Karlsruhe. Die daraus gegründete Stiftung verfolgt mildtätige, kirchliche und gemeinnützige Zwecke.

Was entsteht am Modehaus Schöpf?

Das ehemalige Modehaus Schöpf soll in Zukunft eine Einkaufs- und Begegnungsstätte mit Geschäften, Gastronomie und Aufenthaltsbereichen werden. Dazu wird das alte Gebäude für einen Millionenbetrag saniert.

Wer ins Schöpf-Gebäude einziehen wird, gab die Stiftung bislang nicht bekannt. Gegen Ostern sollten nach Angaben der Stiftung erste Vorstellungsgespräche laufen. Eine Anfrage an die Stiftung blieb unbeantwortet.