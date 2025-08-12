Logo ka-news.de
Ehemaliges Modehaus Schöpf in Karlsruhe wird wieder genutzt

Stadtgespräch

„Schaufenster der Werte“: Am Schöpf-Haus in Karlsruhe tut sich etwas!

Das frühere Modehaus Schöpf in Karlsruhe steht derzeit im Umbau. Bis dort eine neue Einkaufs- und Begegnungsstätte entsteht, nutzt die Diakonie Karlsruhe die Schaufenster für eine Aktion.
Von Verena Müller-Witt
    Schaufenster der Werte: Das Schöpf-Gebäude in Karlsruhe zeigt aktuell mehrere Plakate .
    Unter dem Motto „Schaufenster der Werte“ sind Begriffe wie Hoffnung, Dankbarkeit, Freude, Wärme, Teilen, Zuhören und Harmonie großflächig auf die Fenster und Wände des ehemaligen Modehauses plakatiert.

    Schaufenster der Werte: Das Schöpf-Gebäude in Karlsruhe zeigt aktuell mehrere Plakate.
    Jeder dieser Werte steht für ein soziales Projekt, das von der Büchner-Schöpf-Stiftung unterstützt wird – etwa Essensangebote für Bedürftige, Familienzentren oder psychologische Beratungen. Das geht aus den Webseiten Carl-Schöpf-Haus-Karlsruhe.de und der Diakonie Karlsruhe hervor.

    Schaufenster der Werte: Das Schöpf-Gebäude in Karlsruhe zeigt aktuell mehrere Plakate.
    „Gemeinsam möchten wir im Carl-Schöpf-Haus das Thema Werte ins Bewusstsein der Menschen rücken“, heißt es.

    Nach dem Tod von Inhaberin Melitta Büchner-Schöpf ging das Modehaus an die Diakonie Karlsruhe. Die daraus gegründete Stiftung verfolgt mildtätige, kirchliche und gemeinnützige Zwecke.

    Schaufenster der Werte: Das Schöpf-Gebäude in Karlsruhe zeigt aktuell mehrere Plakate.
    Was entsteht am Modehaus Schöpf?

    Das ehemalige Modehaus Schöpf soll in Zukunft eine Einkaufs- und Begegnungsstätte mit Geschäften, Gastronomie und Aufenthaltsbereichen werden. Dazu wird das alte Gebäude für einen Millionenbetrag saniert.

    Schaufenster der Werte: Das Schöpf-Gebäude in Karlsruhe zeigt aktuell mehrere Plakate.
    Wer ins Schöpf-Gebäude einziehen wird, gab die Stiftung bislang nicht bekannt. Gegen Ostern sollten nach Angaben der Stiftung erste Vorstellungsgespräche laufen. Eine Anfrage an die Stiftung blieb unbeantwortet.

