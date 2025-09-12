Logo ka-news.de
Neue Geschäfte in Karlsruhe: Schokolade, Schuhe und Suppen

Karlsruhe

Schuhe, Schoki, Suppen: Diese Läden sind neu in Karlsruhe

Neuigkeiten aus Karlsruhe: Gleich mehrere Läden kommen neu in die Fächerstadt oder haben erst kürzlich eröffnet.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Tealaxy im Karlsruher Passagehof
    Tealaxy im Karlsruher Passagehof Foto: Thomas Riedel

    Läderach wechselt die Adresse

    In die Räumlichkeiten des ehemaligen Schlemmermeyer soll künftig der Schweizer Schokoladenhersteller „Läderach“ einziehen. Ganz neu ist die Schokoladen-Filiale in Karlsruhe nicht: Davor war Läderach in der Kaiserstraße 82 beheimatet.

    „Die Chocolaterie erhält ein komplett neues Store-Konzept mit einem frischen modernen Design. Vom neuen Standort versprechen wir uns eine deutlich bessere Sichtbarkeit und damit eine höhere Kundenfrequenz. Die Sichtbarkeit war in der Kaiserstrasse 82 durch die Bauweise doch stark eingeschränkt“, teilt das Unternehmen mit.

    • Eröffnung: Ende September
    Läderach eröffnet bald in der Kaiserstraße 82 in Karlsruhe.
    Läderach eröffnet bald in der Kaiserstraße 82 in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

    Deichmann kehrt in die Innenstadt zurück

    In den ehemaligen Globetrotter in der Kaiserstraße 195-197 zieht das Schuhgeschäft Deichmann ein. Die Eröffnung findet am Donnerstag, 11. September, statt. Vor einigen Jahren befand sich bereits ein Deichmann-Geschäft in der Kaiserstraße 205.

    • Eröffnung: 11. September 2025
    Deichmann-Filiale soll bald in Karlsruhe eröffnen.
    Deichmann-Filiale soll bald in Karlsruhe eröffnen. Foto: Thomas Riedel

    Frische Suppen im Yangguofu

    Asiatische, selbst zusammengestellte Suppen gibt es ab sofort in der Kaiserstraße 172. Die Zutaten der sogenannten „Malatangs“ werden von Gästen ausgesucht und von den Mitarbeitern des Yangguofu-Restaurants frisch zubereitet.

    • Eröffnet im Sommer 2025
    Yangguofu Karlsruhe
    Yangguofu Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

    Tealaxy: Dessert und Bubble-Tea

    Neu eröffnet hat auch das kleine Café „Tealaxy“ in der Kaiserstraße 132. Neben diversen Bubble-Tea-Kreationen bieten die Gründerinnen zudem Sandwiches, Kuchen und andere Leckereien an.

    • Eröffnet Sommer 2025
    Tealaxy im Karlsruher Passagehof
    Tealaxy im Karlsruher Passagehof Foto: Thomas Riedel

    Chickenhouse

    Etwas fernab der Kaiserstraße, am Adenauerring 36, öffnet ein weiteres Lokal seine Pforten: Das Chicken House! Wie der Name schon vermuten lässt, liegt der Fokus des Restaurants auf Hähnchengerichten. Weitere Infos zum Chickenhouse findet ihr in diesem Artikel.

    • Eröffnet am 10. September
