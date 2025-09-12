Neuer Stall, altes Rezept: Leyla‘s Chickenhouse ist zurück!

In der ehemaligen Waldgaststätte des FSSV Karlsruhe kann man sich ab sofort Hähnchen in verschiedenen Variationen schmecken lassen. Denn seit Mittwoch, 10. September, pachtet das Chickenhouse das Häuschen am Adenauerring 36.

Zuvor betrieb Leyla ihr Restaurant in der Auer Straße in Durlach - das Gebäude wurde jedoch verkauft.

Der Außenbereich des Restaurant Chickenhouse Foto: Thomas Riedel

Viel Liebe zum Detail steckt in der neuen Location

Elf Monate haben Leyla und ihr Team zur Renovierung der neuen Räumlichkeiten gebraucht und viel Arbeit in die Neueröffnung gesteckt. „Alles, was man hier an Deko sieht, habe ich selbst zusammengestellt“, zeigt die Gastronomin stolz.

ka-news Mitarbeiterin Sophia im Gespräch mit Chickenhouse-Chefin Leyla. Foto: Thomas Riedel

Auf etwa 150 Quadratmetern haben 90 Personen im Innenraum und 90 Personen auf der großzügigen Außenterrasse Platz. Es gibt außerdem noch einen kleinen Hinterraum für bis zu 40 Personen, wo Firmenevents, kleine Geburtstage oder Ähnliches gefeiert werden können.

Was gibt es im Chickenhouse zu essen? Außer Huhn?

Mit einer ordentlichen Portion Herz werden auch die Gerichte der „kleinen, aber feinen“ Speisekarte zubereitet - Der Besitzerin, die früher noch alleine in der Küche stand, ist es wichtig, zu betonen, dass in ihrem Laden nichts aus der Tiefkühltruhe kommt. „Die Zutaten sind frisch, vom Hähnchen bis zu den selbst kreierten Salatsoßen“, sagt sie.

Ein Blick ins Restaurant Chickenhouse Foto: Thomas Riedel

Angeboten werden verschiedene Hähnchen-Variationen in mehreren Schärfegraden (Halbes Hähnchen, Chicken Wings, Chicken Crossies, Hähnchenschenkel, Hähnchenschnitzel und Hähnchenbrust), Beilagen (Krautsalat, Kartoffelsalat, Pommes), sowie Salate.

Die Bar im Chickenhouse Foto: Thomas Riedel

Für Vegetarier und Veganer gibt es fleischloser Salaten oder einen Falafelteller im Angebot. Für das extra Geschmäckle führt das Chickenhouse selbstgemachte Dips. Zum Trinken werden Biere von Moninger, Weine aus Baden-Baden, Spirituosen, Aperitifs, alkoholfreie Getränke sowie Kaffee angeboten, und auch eine kleine Nachtischauswahl gibt es.

Das Restaurant Chickenhouse feiert sein Comeback in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

Was das Essen so lecker macht? “Geheimrezept”, antwortet Leyla knapp, zwinkert und lacht. “Wir freuen uns auf den neuen Start und hoffen, dass es das Chickenhouse auch nach dieser langen Zeit noch viele Jahre geben wird.”

Öffnungszeiten Chickenhouse

Mittagstisch von Dienstag bis Freitag 11.30 bis 14 Uhr

Dienstag bis Donnerstag 17 bis 23 Uhr

Freitag 17 bis 0 Uhr

Samstag 16 bis 0 Uhr

Sonn- und Feiertage 12 bis 22 Uhr.

Montag Ruhetag

Preise im Chickenhouse: Auszug aus der Speisekarte

Halbes Hähnchen mit Brot: 8,90 Euro

Hähnchenbrustfilet mit Pommes oder Kartoffelsalat: 14,90 Euro

Chicken Wings: 6 Stück kosten 7,90 Euro

Knoblauch-Dip hausgemacht: 3,90 Euro

Beilagen: Ab 4,90 Euro

Hähnchensalat: 14,90 Euro

Falafel Spezialteller: 8,90 Euro