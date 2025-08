Das ist neu in Karlsruhe! Boka, Burger und ein Hotel

In diesem Jahr hat sich ka-news einige Male in der Gastronomie-Szene von Karlsruhe umgesehen. Auch dieses Mal hat die Redaktion spannende Neueröffnungen zu verkünden!

Auf dem Programm stehen: Burger mit Käsesoße, eine neue Bar und weitere Leckerbissen.

ka-news stellt keinen Anspruch darauf, alle Neueröffnungen in diesem Artikel zu nennen.

Neu in Karlsruhe: Boka Bar in der Oststadt

Eine neue Bar gibt es seit Ende Juli in der Nähe des Bernhardusplatzes: Die Boka Bar! Doch bis auf die Außenbestuhlung ist am Donnerstagmittag, 31. Juli, (noch) nicht viel zu sehen.

In diesem Zusammenhang macht der letzte Instagram-Post der Inhaber durchaus Sinn: „Diese Woche ab 17 Uhr geöffnet. Noch nicht perfekt, aber bereit“.

Adresse: Ludwig-Wilhelm-Straße 3

Eröffnung: Ab Mittwoch, 30. Juli

Boka Bar, Karlsruhe Oststadt Foto: Marius Nann

Neu in Karlsruhe: Goldies Burger in der Innenstadt

Eine Neueröffnung in Karlsruhe, die mit großer Spannung verfolgt wurde: das Goldies in der Innenstadt (ka-news berichtete). Die neue Burger-Kette zieht in die Räumlichkeiten des Bratar ein. Ihr Merkmal: Smashed-Burger mit Käsesoße. Die offizielle Eröffnung soll am kommenden Samstag, 2. August, stattfinden.

Adresse: Erbprinzenstraße 27

Eröffnung: 2. August, 16 Uhr

Goldies in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Verena Müller-Witt

Neu in Karlsruhe: Bowld

Essen to Go, aber gesund! Das will das neue Lokal „Bowld“ an die Karlsruher bringen. Ein guter Schritt, um den Leerstand am Europaplatz entgegenzuwirken! Denn das Bowld hat die Räumlichkeiten des ehemaligen Dean & David übernommen.

Einen vollständigen Bericht zum neuen Restaurant in der Innenstadt findet ihr bald auf ka-news.

Adresse: Kaiserstraße 223a

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr

Neueröffnung am Europaplatz – Bowld will mit Bowls, Smoothies und Salaten überzeugen. Foto: Thomas Riedel

Neu in Karlsruhe: Cinema City Hotel am Europaplatz

Mitten auf dem Europaplatz in Karlsruhe eröffnet Nicole Fellmoser-Ludwigs ihr drittes Hotel.

Neues Cinema Cityhotel in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

Wie der Name schon verrät, steht beim Cinema City Hotel das Kino bzw. die Filmthematik im Vordergrund. Mehr möchten wir an dieser Stelle noch nicht verraten! Einen vollständigen Bericht zum neuen Hotel in Karlsruhe könnt ihr hier lesen.

Adresse: Kaiserstraße 152-154

Eröffnung: 1. August 2025

