Diese Cafés in Karlsruhe sind am besten bewertet

Zeitung lesen, arbeiten oder sich einfach mit Freunden unterhalten – Cafés sind ein vielseitiger Ort. Dank Kaffee, Kuchen und gemütlicher Atmosphäre wird der Nachmittag hier zur Entspannungstherapie. Viele Cafés bieten gar Speisen oder Cocktails an, sodass man auch zum Essen vorbeikommen oder den Feierabend dort ausklingen lassen kann. Doch welche sind besonders beliebt? Wir stellen die bestbewerteten Cafés in Karlsruhe vor, ausgewählt anhand der Bewertungen auf werkenntdenbesten.de.

Café in Karlsruhe: Das drei&zwanzig gehört zu den bestbewerteten

Mit Spezialitätenkaffee, „Cake Parade“ und Vegan Sandwiches wirbt das Karlsruher Café drei&zwanzig. Das bedeutet: Barista-Kaffee, eine breite Kuchenauswahl und vegane Speisen wie Sandwiches oder Bowls. Wechselnde Gerichte und neue Kaffee-Kreationen sorgen für Abwechslung und immer wieder neue Überraschungen. Das scheint auch den Kunden zu gefallen: Das Café wird auf werkenntdenbesten.de mit 4,9 von fünf Sternen bewertet.

Auf seinem Instagram-Kanal gibt das Café in der Blumenstraße Einblicke in aktuelle Angebote und bewirbt Events, wie etwa Keramikbemalen oder Sommerfeste.

Adresse: Blumenstraße 19, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr

Café mit guter Bewertung: Das Gazebo in Karlsruhe

Barista-Kaffee in heiß, kalt und vielen Variationen gibt es im Gazebo in Karlsruhe. Neben Klassikern wie Cappuccino, Espresso und Flat White stehen Iced Matcha Latte und Espresso Tonic zur Auswahl. Dazu bietet das Café Kuchen und Gebäck sowie kleine Snacks an. Auch eine vegane Auswahl findet man auf der Karte, für den Kaffee kann man zwischen Kuh- und Hafermilch wählen. Auf werkenntdenbesten.de kommt das Karlsruher Café ebenfalls auf eine Bewertung von 4,9 von fünf Sternen.

Wer etwas Alkoholisches trinken mag, um etwa den Feierabend zu genießen, findet unter anderem Aperol Spritz, Gin Tonic und Espresso Martini auf der Cocktail-Karte. Auf seinem Instagram-Kanal weist das Café auf neue Kreationen und Gewinnspiele hin und gibt Einblicke hinter die Kulissen.

Adresse: Georg-Friedrich-Straße 34, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr, Mittwoch geschlossen

Übrigens: Wer seinen Feierabend in einer Bar ausklingen lassen möchte, kann das in Karlsruhe etwa in der Dreamz Bar in der Kaiserstraße oder im Kofferraum in der Hirschstraße tun.

Sukie‘s Cake Shop gehört zu den am besten bewerteten Cafés in Karlsruhe

Den Fokus auf Kuchen setzt Sukie‘s Cake Shop in der Karlsruher Südstadt. Laut der Website des Cafés gibt es dort hausgemachte Kuchen, Torten und Cupcakes sowie Gebäck – allesamt gebacken nach britischen und amerikanischen Rezepten. Auch Hochzeits- oder Geburtstagstorten kann man hier bestellen.

Auch sonst ist das Sortiment überwiegend britisch und amerikanisch: Limonaden, English Tea und Snacks ergänzen die Karte. Lediglich der Kaffee komme nicht aus dem Land der Teetrinker, steht auf der Website geschrieben. Das Café von Inhaberin Stephanie Karle ist hundefreundlich. Die Kunden scheinen vom Konzept überzeugt. Auf werkenntdenbesten.de kommt Sukie‘s Cake Shop auf eine Bewertung von 4,83 von fünf Sternen.

Sehr gut bewertetes Café in Karlsruhe: Das Café Bertis

Das Café Bertis liegt in der Karlsruher Oststadt und wurde von zwei Schwestern ins Leben gerufen, die selbst nach einem Wohlfühlort in ihrer Nachbarschaft suchten – und ihn schließlich einfach selbst gründeten, wie es auf der Website des Cafés heißt. Heute bietet das Bertis Speisen und Getränke an. Besonders breit ist das Angebot an heißen Getränken, das von klassischen Kaffeekreationen wie Cappuccino und Americano bis hin zu Specials wie Pumpkin Spice Latte, Chai Latte und Matcha Latte reicht. Dazu gibt es Limonaden und Bier.

Ergänzt wird die Karte durch Essenskreationen für den ganzen Tag - von Frühstücksplatten über Bowls bis hin zu einer Kuchenauswahl. Auf werkenntdenbesten.de wird das Café mit 4,8 aus fünf Sternen bewertet.

Adresse: Ludwig-Wilhelm-Straße 14, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr, Dienstag geschlossen

Die Bäckerei Lörz in Karlsruhe betreibt eines der bestbewerteten Cafés

Die Bäckerei und Konditorei Lörz aus Karlsruhe ist eine klassische Bäckerei, bietet in ihrer Hauptfiliale in der Hardtstraße aber auch ein Café für einen „gemütlichen Ausgleich zum stressigen Alltag“, wie es auf der hauseigenen Website heißt. Bereits im Jahr 1932 gegründet, wird die Bäckerei heute in vierter Generation betrieben. Neben Backwaren, Kuchen und Torten, die nach alten Hausrezepten hergestellt werden, gibt es in den Filialen auch Marmeladen, Kaffee, Nudeln und Eier zu kaufen.

Auf werkenntdenbesten.de wird das belohnt: Die Bäckerei Lörz wird mit 4,72 aus fünf Sternen bewertet.

Adresse des Hauptgeschäftes: Hardtstraße 10, 76185 Karlsruhe

Öffnungszeiten der Filiale: Dienstag bis Freitag von 6 bis 18.30 Uhr, Samstag von 6 bis 13 Uhr

Das Café ist am Samstag geschlossen.

Hinweis: Es wurden alle Cafés in den Vergleich einbezogen, die in Karlsruhe liegen und mindestens 100 Bewertungen auf werkenntdenbesten.de haben.