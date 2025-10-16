Böckeler-Nachfolger gesucht: Wer trotzt der hohen Miete auf dem Marktplatz?

Das traditionsreiche Café Böckeler wird nicht an seinen früheren Standort am Karlsruher Marktplatz im technischen Rathaus zurückkehren. Das teilte die Stadt bereits im Juni 2025 mit. Seit 2022 laufen in dem Gebäude umfassende Sanierungsarbeiten.

Karlsruher Fächer GmbH sucht Nachmieter für Böckeler-Fläche

Trotz mehreren Gesprächen zwischen der Karlsruher Fächer GmbH als Vermieterin und der Böckeler GmbH konnte keine wirtschaftlich tragfähige Lösung gefunden werden, heißt es.

Hauptgründe seien die unsichere Wirtschaftslage und stark gestiegene Baukosten, die die Investitionssumme für die Sanierung deutlich erhöht hätten. Seitdem ist die Fächer GmbH auf der Suche nach einem Nachmieter. Inzwischen soll es auch ernsthafte Interessenten an dem Ex-Café geben.

Baustelle Marktplatz: Wer zieht ins Ex-Böckeler-Café? Foto: Corina Bohner

Drei Geschosse, 900 Quadratmeter, 25.000 Euro Miete

In einem Exposé der Karlsruher Fächer GmbH, einer städtischen Tochtergesellschaft, werden weitere Details präsentiert. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Café Böckeler erstrecken sich über drei Geschosse und umfassen etwa 900 Quadratmeter.

Baustelle Marktplatz: Wer zieht ins Ex-Böckeler-Café? Foto: Corina Bohner

Die Fertigstellung und Übergabe sollen im 2. Quartal von 2026 im sogenannten „veredelten Rohbau“ erfolgen. Das bedeutet, mit Wänden, Böden, Decken, Fassade, Fenstern und Türen, sowie grundlegenden Anschlüssen.

Die Verteilung der technischen Anlagen innerhalb der Einheit liegt jedoch in der Verantwortung des Mieters. Apropos Miete: Laut Exposé ist für die drei Geschosse eine Umsatzmiete von 10 Prozent, mindestens jedoch 25.000 Euro netto pro Monat vorgesehen.

Die Geschosse voneinander unabhängig zu vermieten komme nicht infrage, wie die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage der Redaktion mitteilt. „Die Fläche soll, wie bisher, als Ganzes an einen Gastronomiebetrieb vermietet werden“, heißt es gegenüber ka-news.

Zu viel Gastronomie am Marktplatz? Stadt winkt ab

Doch bis Mitte 2026 wird nicht nur das Technische Rathaus bezugsfertig sein. Auch das Midstad-Haus soll 2026 fertig werden. Zudem plant die Büchner-Schöpf-Stiftung das ehemalige Modehaus gegenüber in einen Gastro und Handel-Spot zu verwandeln.

Baustelle Marktplatz: Wer zieht ins Ex-Böckeler-Café? Foto: Corina Bohner

Auf die Frage, ob das in Zukunft nicht etwas zu viel Gastronomie auf einem Fleck sein könnte, antwortet die Stadt: „Eine gastronomische Nutzung der Fläche an diesem zentralen Ort der Innenstadt ist fest verankert und hat sich über die Jahre bewährt. Wir sind überzeugt, dass auch das künftige Angebot ein wichtiger Bestandteil des Stadtlebens bleibt“.