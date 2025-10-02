Karlsruher Neubauprojekt Midstad feiert Richtfest – Eröffnung 2026 geplant

Im dritten Quartal 2026 soll das Neubauprojekt von Midstad Karlsruhe fertiggestellt werden. Das sogenannte Multi-Use-Gebäude vereint moderne Büro- und Praxisflächen, Coworking und ein Café. Bereits jetzt sind über 60 % der Flächen langfristig vermietet.

Was erwartet die Karlsruher im fertigen Midstad Gebäude?

„Der Grundgedanke von Midstad Projekten im generellen ist die Multifunktionalität“, sagt Kevin Meyer, Geschäftsführer von Midstat. Für das Gebäude in Karlsruhe ist im Erdgeschoss eine große dm Filiale vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot durch ein hochwertiges Fitnesskonzept im Untergeschoss.

Zudem soll es moderne Büroflächen und Arztpraxen im Gebäude geben. „Also ein rundum Angebot, was ein Leben in der Stadt erfordert“, so Meyer.

Großinvestoren in Karlsruhe goldrichtig

So sei es für ihn bisher auch der Verdienst der Stadt Karlsruhe und der Behörden, dass das Projekt im Zeitplan umgesetzt werde.

Zudem betont Bürgermeister Fluhrer in seiner Rede den „hohen Lebenswert“ den Karlsruhe besitzt, weshalb hier auch Großinvestoren goldrichtig seien. Auch der neue Lebensflair der angrenzenden Kaiserstraße sei inzwischen spürbar.