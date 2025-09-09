Botanischer Garten in Karlsruhe: Diese Regeln sollten Sie kennen

Der Botanische Garten Karlsruhe kann als Ruheoase und Freiluftmuseum zugleich gesehen werden. Er ermöglicht den Karlsruhern, dem Stadtstress zu entfliehen und sich im Grünen niederzulassen. Gleichzeitig bietet er viele Entdeckungen in der Pflanzen- und Tierwelt. Der Garten wird von der Schlossverwaltung Bruchsal betrieben, die Schauhäuser vom Land Baden-Württemberg gepflegt. Für beide Bereiche gelten bestimmte Regeln, um den Besuch für alle entspannt und sicher zu gestalten sowie Pflanzen und Tiere zu schützen. Diese Regeln und Hinweise sollten Sie kennen, wenn Sie planen, den Botanischen Garten in Karlsruhe zu besuchen.

Botanischer Garten Karlsruhe: Die Regeln gelten laut Besucherordnung

Laut der Besucherordnung des Botanischen Gartens Karlsruhe sind bestimmte Regeln zu beachten, wenn man das Gelände besucht. Dazu gehören Verhaltensregeln und Bestimmungen zu Tieren oder dem Fotografieren. Das sind die allgemeinen Verhaltensregeln des Gartens, die der Besucherordnung zu entnehmen sind:

Absperrungen oder Barrieren, etwa bei Baustellen, dürfen nicht übertreten werden.

Kinder müssen ständig beaufsichtigt werden.

Es ist verboten, Pflanzen zu beschädigen und Blumen oder Früchte zu pflücken.

Fahrräder , Inliner, Skateboards und Ähnliches sind im Botanischen Garten Karlsruhe ebenfalls verboten.

Es ist ebenso nicht gestattet, Feuerstellen zu benutzen, zu grillen oder im Garten zu übernachten.

In den örtlichen Gewässern zu baden , ist nicht erlaubt.

Fische oder Wasservögel zu füttern oder in den Teichen zu fischen, ist verboten.

Es ist nicht erlaubt, Drohnen auf dem Gelände des Botanischen Gartens fliegen zu lassen.

In den Schauhäusern gelten weitere Regeln: So ist der Verzehr von Speisen und Getränken untersagt, Kinderwägen sollten im Eingangsbereich abgestellt werden. Auch das Rauchen ist verboten, wie den Regeln in der Besucherordnung zu entnehmen ist. Erlaubt hingegen ist das Fotografieren und Filmen für private Zwecke.

Botanischer Garten Karlsruhe: Das sind weitere Hinweise zum Besuch

Weitere Hinweise des Botanischen Gartens Karlsruhe für einen Besuch betreffen die Barrierefreiheit, die Mitnahme von Hunden und die Sicherheit.

So ist der Botanische Garten Karlsruhe teilweise barrierefrei ausgebaut, für genaue Informationen muss der Park kontaktiert werden. Hunde sind in den Schauhäusern nicht erlaubt, in den Außenanlagen an der Leine hingegen schon.

Aufgrund von Trockenheit kommt es vermehrt zu Astabbrüchen, weshalb vom Aufenthalt unter älteren Bäumen dringend abgeraten wird. Aufgrund oft hoher Temperaturen besteht zudem ein erhöhtes Brandrisiko, weshalb gebeten wird, keine Zigaretten und Glasflaschen fallen zu lassen. Offenes Feuer und Grillen sind laut den Regeln des Botanischen Gartens ohnehin verboten.