Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Termine, Programm und weitere Infos

Freizeit und Veranstaltungen

Karlsruhe leuchtet! Was Besucher zu den Schlosslichtspielen 2025 wissen müssen

Ab Donnerstag, 14. August, ist es wieder so weit - das Karlsruher Schloss wird erneut zur strahlenden Leinwand. Alle wichtigen Infos in der Übersicht.
Von Franziska Gebhard
|
    • |
    • |
    • |
    Die Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild)
    Die Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild) Foto: Paul Needham

    In diesem Jahr feiern die Schlosslichtspiele Karlsruhe ihr zehnjähriges Jubiläum. Jährlich lockt das Event hunderttausende Besucher in die Fächerstadt.

    Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Wann finden sie statt?

    Die Schlosslichtspiele Karlsruhe finden täglich von Donnerstag, 14. August, bis Sonntag, 14. September, statt.

    • August: täglich ab 21.30 Uhr
    • September: täglich ab 20.30 Uhr
    • Sonntag bis Donnerstag: bis 23.15 Uhr
    • Freitag und Samstag: bis 23.45 Uhr
    Die Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild)
    Die Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Das Programm

    Ein konkretes Programm gibt es bisher nicht. Das Motto der diesjährigen Schlosslichtspiele ist „The Shining Lights of Science“. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden sich die Shows bei den Schlosslichtspielen 2025 mit der Forschung am KIT auseinandersetzen.

    Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Was kostet der Eintritt?

    Die Schlosslichtspiele Karlsruhe sind kostenlos.

    Eröffnung der Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild)
    Eröffnung der Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Anreise und Parken

    Für die Anreise mit dem Auto empfehlen sich zum Parken folgende Parkhäuser:

    • Waldhornstraße
    • Schlossplatz
    • Herrenstraße / Zirkel
    • Passagehof

    Auch über öffentliche Verkehrsmittel ist das Schloss gut erreichbar. Folgende Haltestellen liegen unter einem Kilometer vom Schloss entfernt:

    • Marktplatz (Pyramide U)
    • Kronenplatz
    • Kronenplatz (U)
    • Europaplatz/Postgalerie
    • Europaplatz/Postgalerie (U)
    Eröffnung der Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild)
    Eröffnung der Schlosslichtspiele 2024. (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025: Essen und Trinken

    Für Essen und Trinken verweisen die Veranstalter auf das Angebot am Schlossplatz sowie die vielen Restaurants in der Karlsruher Innenstadt.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Daniel Volz

    Das Programm der Premiere am 14. August ist auf der Homepage der Schlosslichtspiele bereits veröffentlicht.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden