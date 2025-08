Künstliche Intelligenz trifft Fantasie: KIT feiert 200 Jahre mit leuchtender Wissenschaft am Schloss!

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des KIT Karlsruher Institut für Technologie nehmen Künstler Errungenschaften und Untersuchungsfelder der Universität in den Blick.

2,5 Millionen Gäste aus nah und fern

In der sinnlichen und technisch avancierten Bildsprache des Projection Mapping erzählen die Arbeiten eindrücklich davon, wie wissenschaftliche Problemlösungen und Erkenntnisse sich fortwährend zu Bausteinen unserer physischen und digitalen Welt entwickeln.

Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass aus der ursprünglich einmalig geplanten Aktion zum Stadtgeburtstag eines der renommiertesten Lichtkunst-Festivals der Welt wird, mit fulminanten Shows auf dem Schlossplatz respektive die Projektionen auf dem Schlossgebäude – mit inzwischen insgesamt überragenden 2,5 Millionen Gästen jährlich aus nah und fern?

Benjamin Jantzen beeindruckt mit neuer Show!

Auch das diesjährige Programm, das aus beeindruckenden 100 Bewerbungen aus 20 Nationen kuratiert wurde, bringt wieder neue Farben, neue Formen und neue Ideen auf die Schloss -Fassade. Rekurrieren wir uns auf die neuen Shows 2025!

Benjamin Jantzen beeindruckt in seiner neuen Show „Le taxi pour l‘avenir heureux“ mit fantasievoller IT-Medienkunst. Der diesjährige Gewinnerbeitrag des dm-Awards „connecting worlds“ hat die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zum Gegenstand.

Icon vergrößern Benjamin Jantzen Foto: Bernadette Fink Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Benjamin Jantzen Foto: Bernadette Fink

Der Künstler lässt mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz eine Welt extremer Künstlichkeit entstehen. Ein bewegter Bilderbogen, der sich aus einer Vielzahl an surrealen Metamorphosen aus Figuren und Charakteren formt, bezeugt eine Welt der Verbundenheit und des Wandels. Kann uns KI behilflich sein, unsere Vorstellungen von einer zukünftigen Welt herauszubilden?

Ari Dykier überzeugt mit „Reflexion in Technik“

Begleitend zu der Projection-Mapping-Show am Schloss laden vier Stationen – auf dem Schlossplatz, im ZKM, in der Tourist-Info und in der dm-Filiale am Europaplatz – zu einer imaginationsreichen Auseinandersetzung mit den Zielen dieses Kunstwerks ein.

Der Preisträger des BBBank-Awards 2025, Ari Dykier, überzeugt mit Bildzitaten aus der Geschichte des technischen Fortschritts und der wissenschaftlichen Entdeckungen entstehen großformatige psychedelische Raumcollagen.

Während die von der Pop-Art und Op-Art inspirierten grafischen Animationen eine optimistische Dynamik vermitteln, unterstützt eine modulierende Klangfläche aus Synthesizer-Akkorden den schwebend-träumerischen Charakter dieser erfindungsreichen Retrospektive.

SGK+ mit spannendem Projekt „The Tao“

Nun zum asiatischen Künstler SGK+ und seinem Projekt „The Tao. The Flow of the universe.“. Eine grafisch anmutende und in eleganten Grautönen gehaltene Bildsprache verbindet Symbole chinesischer Philosophie mit schwingenden Abstraktionen zu einem fließenden Kunstwerk.

Icon vergrößern Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink

In einem energetischen Wandel der Formationen entsteht Neues in Einklang mit den Naturgesetzen. Vorstellungen von Unendlichkeit und kosmischer Harmonie werden getragen von technoiden Rhythmen und traditioneller Melodik.

Schloss löst sich auf in tanzende Lichtpartikel

Das Medienkunstwerk „λ (Waves of matters)“ von den Preisträgern des BBBank-Awards 2025, VPM (Joan Nieto Paulo und Javier Cañal Sanchez), adaptiert lichtästhetische und klangliche Charakteristika der Techno-Dance-Kultur. λ ist das Zeichen für die Lambda-Wellen, die bei visueller Wahrnehmung im Gehirn entstehen.

Somit thematisiert die Arbeit auch die Informationsverarbeitung in den Köpfen der Besucher während sich das Schloss in tanzende Lichtpartikel aufzulösen scheint. Bilder und Beats folgen einer clubtypischen Steigerungsdynamik und verdichten sich in ekstatischer Ornamentik.

„Wir gestalten Zukunft“

Zum 200-jährigen Jubiläum nehmen die KIT-Zentren des Geburtstagskinds Karlsruher Instituts für Technologie die Zuschauer mit auf eine illustrierende Tour entlang ihrer Themenfelder: Materie, Materialien, Energie, Klima und Umwelt, Information, Gesundheit, Mensch und Technik, Mobilität.

Icon vergrößern Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink

Als Hommage an die Forschung gestaltet, schlägt die Bilderzählung der Künstlergruppe Los Romeras (unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft“ einen spannenden Bogen von der Urkraft des Feuers zur Zukunft der Biotechnologie.

Was : Schlosslichtspiele Karlsruhe

Wann : 14. August bis 14. September 2025

Wo : Schlossplatz Karlsruhe , Eintritt frei!

Am Antikriegstag ist Projekt „OneVoice“ zu Gast

TIME³ - vom 25. August bis 7. September veranstalten das ZKM und ruestungsschmie.de einen kostenlosen Crashkurs im Projection Mapping. Das Ergebnis dieser „Summer School“ ist ab dem 6. September auf der Schlossfassade zu sehen. Die rund 15 internationalen Teilnehmenden entwickeln ihre gemeinsame Show zu einem Soundtrack von Anton Kossjanenko,

Diverse Kultur darf bei den SLS natürlich nicht fehlen: Am Antikriegstag ist das Projekt „OneVoice“ zu Gast bei den Schlosslichtspielen. „OneVoice“ steht für die Kraft der Begegnung durch Musik. Per Tap-Gig-Liveschalte wird ein Musiker aus einem Krisengebiet der Ukraine direkt auf die Schlossfassade zugeschaltet – wir hören, sehen und sprechen miteinander.

Icon vergrößern Begleitprogramm Antikriegstag bei den Schlosslichtspielen 2025 Foto: Bernadette Fink Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Begleitprogramm Antikriegstag bei den Schlosslichtspielen 2025 Foto: Bernadette Fink

Ein Moment der Nähe über Ländergrenzen hinweg. Der KulturKonvoi – initiiert von den Sportfreunden Stiller - schafft so Räume für Austausch, Solidarität und Frieden. Musik wird zur Brücke zwischen Welten – bewegend, verbindend, mitten ins Herz.

Was : OneVoice

Wann: 1. September 2025

Wo: Schlossplatz, Eintritt frei!

The Spirit Sounds & Visuals - Jazz für die Sinne

Musiker Tommy Baldu und Medienkünstler haegar gehen in ihrem Programm in meditativen Klängen den Sinnfragen des Lebens, der Liebe, dem Leiden bis hin zur Findung des Glücks in einer persönliche Geschichte nach.Baldu produziert einzelne Sound- und Song-Fragmente, die live eingespielt von ihm auf unterschiedlichen Instrumenten untermalt und zu einer vielschichtigen Klangwelt komplettiert werden.

Drums, Gitarren und sphärische Sounds kombiniert mit Projektionen auf das Schloss erzeugen einen audio-visuellen Rausch, der mal zum Träumen anregt, manchmal aber auch aufbrausend und irritierend wirken darf. Für diesen besonderen Anlass bei den SLS erhält das Duo Unterstützung durch den Saiten-Künstler Ómar Guõjónsso.

Was : The Spirit Sounds & Visuals

Wann: 8. September 2025, 22 Uhr

Wo: Schlossplatz, Eintritt frei!

Jazz-Connection Karlsruhe

Die Jazz-Connection Karlsruhe besteht aus vier Musikern, die in der Karlsruher Jazz-Szene immer wieder zusammentreffen: Gernot Ziegler ist Mitbegründer und Organisator der Reihen Jazzclassix, Homegrown und der Young Lions im Jazzclub Karlsruhe.

Stefan Günther-Martens leitet die erfolgreichen Jam-Sessions im Karlsruher und Ettlinger Jazzclub. Christian Steuber ist mit seiner Band unter eigenem Namen und dem Saxofonquartett Finefones zu hören.

Icon vergrößern Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink

Bassist Gernot Kögel verstärkt zahllose Bands durch sein versiertes Spiel. Die Band wird ihre gemeinsamen Lieblings-Jazzstandards und das ein oder andere Original zum Besten geben. Andreas Siefert, Medienkünstler und Creative Director von Pong.Li Studios, sorgt mit seinen Visuals für die Verbindung von Musik und Fassade.

Was : Jazz-Connection Karlsruhe

Wann: 9 . September 2025, 22 Uhr

Wo: Schlossplatz, Eintritt frei!

Mit Licht spielen: Kreativer Familienworkshop im ZKM mit Kindern

Carmen Beckenbach und Max Kosorić gestalten eigene Lichtkunstwerke mit Familien mit Kindern ab 5 Jahren. Erst werden Modelle mit Ecken, Kanten und Durchbrüchen gebaut – Mini-Fassaden.

Anschließend entwickelt man kurze Trickfilme, vertonen diese und projizieren sie mit alten und neuen Geräten (zum Beispiel) Super8, Diaprojektor, Beamer) auf Modelle. Ganz wichtig: Kreativität, Licht und Spaß stehen im Mittelpunkt! Anmeldung unter: workshops@zkm.de.

Was : Kreativer Familienworkshop

Wann: 24. August 2025, 11 bis 16 Uhr

Wo: ZKM, Eintritt frei!

„Media art is here“ in der City

Das SLS-Light Festival findet nicht nur am Schloss statt, sondern präsentiert gemeinsam mit der Ausstellung „Media art is here“ Licht- und Medienkunst im Stadtraum, interaktiv und kostenlos erlebbar. 2019 wurde Karlsruhe von der Unesco mit dem Titel „Creative City of Media Arts“ ausgezeichnet und in das internationale Creative Cities Network aufgenommen.

Was : Media art is here

Wann : 14: August bis 14. September

Wo : Stadtgebiet Karlsruhe

Gemeinsam für ein leuchtendes Jubiläum!

Final: Seit zehn Jahren verzaubern die Schlosslichtspiele unser Karlsruher Schloss in eine faszinierende Leinwand aus Licht, Farben und Klängen. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Fest für die Augen, sondern auch ein Ausdruck gemeinsamer Begeisterung für Kunst und Kultur.

Icon vergrößern Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pressekonferenz Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025 am 6. August. Foto: Bernadette Fink

Damit diese magischen Abende weiterhin kostenlos für alle erlebbar bleiben, benötigen die Macher Unterstützung in Form einer Überweisung. Es ist Zeit für eine schöne Geste, keine Frage! Weitere und umfassende Informationen erhalten SLS-Interssierte über die Website der Schlosslichtspiele.