Adieu, Schlossturm! Ein letzter Blick von Karlsruhes schönster Aussichtsplattform – mit Video!

Karlsruher Schloss wird ab Ende September saniert

Für die letzten Sommertage ist im und um Karlsruher Schloss noch einiges geboten. Das Badische Landesmuseum lädt in den letzten Septemberwochenenden zu einem vielfältigen Programm ein, bevor die Generalsanierung des Schlosses beginnt. Dann ist auch der Schlossturm auf unbestimmte Zeit nicht mehr zugänglich. Wer noch die Aussicht von der ehemaligen Markgrafenresidenz genießen möchte, muss sich sputen.

Icon vergrößern Panoramablick vom Karlsruher Schlossturm Foto: Gerrit Lieb Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Panoramablick vom Karlsruher Schlossturm Foto: Gerrit Lieb

Aussichtsplattform mit Geschichte

Schon immer wurde der Schlossturm als Aussichtsplattform und für astronomische Studien genutzt. So nutzte ihn auch der französische Astronom César François Cassini de Thury im Jahre 1763 für seine Himmelsbeobachtungen. Ein nächtlicher Ausblick bleibt den Besuchern zwar heutzutage verwehrt, dennoch ist der Panoramablick von der 42 Meter hohen Aussichtsterrasse ein beliebtes Ausflugsziel.

Icon vergrößern Blick vom Karlsruher Schlossturm auf das Wildparkstation Foto: Gerrit Lieb Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blick vom Karlsruher Schlossturm auf das Wildparkstation Foto: Gerrit Lieb

Lange Wartezeiten einplanen!

Ab dem 28. September 2025 ist jedoch Schluss mit der Aussicht. Aufgrund der jahrelangen Schloss-Sanierung wird Karlsruhes steilster Turm für lange Zeit nicht mehr zugänglich sein.

Da sich bereits viele Besucher für eine Besichtigung angekündigt haben, ist insbesondere an den Wochenenden mit langen Wartezeiten und Schlangen zu rechnen, erklärt Alexander Wolny, Leiter Kommunikation des Badischen Landesmuseums. Am letzten Tag ist der Eintritt ins Schloss frei, ebenso an den letzten Freitagen jeweils ab 14 Uhr.

Letzter Ausblick vom Schlossturm

Öffnungszeiten Schlossturm

Montag geschlossen

Dienstag bis Donnerstag: 10 bis 16.15 Uhr

Freitag bis Sonntag und Feiertage: 10 bis 17.15 Uhr

Letzter Aufstieg 15 Minuten vor Schließung des Turms