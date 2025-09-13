Schnäppchen jagen, Schoppen kippen! 5 Tipps für das Wochenende

Karlsruhe startet wieder mit vielen bunten Veranstaltungen ins Wochenende. Auf dem Programm stehen ein letztes Mal Schlosslichtspiele (am 14. September ist die letzte Vorführung), Schnäppchenjagd in der Oststadt und einige Überraschungen. Fünf Tipps aus der Redaktion. Weitere Events findet ihr in unseren Herbst-Highlights.

Kerwe in Hagsfeld und Mühlburg

Fahrgeschäfte, Live-Musik und Frühshoppen. Dieses Wochenende ist wieder Kerwe-Hochzeit! Denn ab Donnerstag startet auf dem Karlsruher Fliederplatz die „Mühlburger Kerwe“. Ab dem 13. September legt die „Hagsfelder Kerwe“ nach. Am Sonntag ist zudem noch verkaufsoffener Sonntag in Mühlburg (13 bis 18 Uhr).

Mühlburger Kerwe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Hagsfeld Uhrzeit: Festlichkeiten starten ab 15 Uhr, offizielle Eröffnung um 17 Uhr.

Mühlburg Uhrzeit: Eröffnung um 18 Uhr, Programm bereits ab 15 Uhr, am Freitag ab 14 Uhr

Komplettes Progamm Kerwe Mühlburg

Komplettes Programm Kerwe Hagsfeld

Kerwe Hagsfeld (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Freitag bis Sonntag: Lounge 76 trifft auf Weinfest

Die Schlosslichtspiele gehen dieses Wochenende in den Endspurt. Auf dem Marktplatz wird dafür weitergefeiert! Vom 12. bis 13. September kehrt ein letztes Mal für 2025 die Lounge 76 zurück. Am Sonntag wird der Schlossplatz zum Partyplatz - allerdings nur tagsüber.

Lounge 76 am 19. Juli 2025. (Archivbild) Foto: Paul Needham

Samstag, 13. September: Großflohmarkt Karlsruhe

Der große Timke-Flohmarkt kehrt auf den Messplatz zurück. Schnäppchenjäger wissen, hier gibt es (fast) alles was das Trödler-Herz höher schlagen lässt: Kleidung, Krimskrams, Deko und und und. Der nächste Großflohmarkt in Karlsruhe findet erst wieder im Oktober statt.

Wann: 8 bis 15 Uhr

Wo: Messplatz Karlsruhe

Haltestelle: Tullastraße

Karlsruher Großflohmarkt statt (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Samstag, 13. September: Kirchenweihfest in Grötzingen

Herbstzeit ist Zwiebelkuchenzeit! Doch auch Haxe, Bubespitzle und sogar Wildschwein vom Spieß stehen beim Kirchweihfest in Grötzingen auf der Speisekarte. Organisiert wird das Fest vom Obst-, Wein- und Gartenbauverein Grötzingen e.V.

Symbolbild Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Zu weit weg? Wer in der Innenstadt unterwegs ist, kann um 12 Uhr beim Aperoli-Stehausschank in der Yorckstraße 41 vorbeikommen.

Wann: Ab 12 Uhr

Wo: Kleingartenanlage Sandäcker (hinter der Emil-Arheit-Halle)

Anfahrt mit Auto oder Fahrrad empfohlen

Sonntag, 14. September: Freies tanzen am KIT

Barfuß oder mit Tanzschuhe? Freestyle oder klassisch? In der Sporthalle des alten Stadion schwingt man immer Sonntags das Tanzbein! Aber was für Musik läuft eigentlich? Laut Veranstaltern „nicht kommerzielle vielseitige Musik von 2 DJ:janes im Wechsel jenseits vom Mainstream“. Klingt wild!

Wann: 21 bis 23 Uhr

Wo: Altes Stadion Sporthalle, KIT-Gelände Engesserstr. 20

Spenden erbeten! (Keine Anmeldung nötig)