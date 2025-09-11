Logo ka-news.de
Top Herbst-Veranstaltungen 2025: Diese Highlights erwarten dich in Karlsruhe

Karlsruhe

Karlsruhes Herbst-Highlights: Hier steppt der Bär zwischen Bratwurst, Beats und Bier

Der Herbst bringt jede Menge spannende Events nach Karlsruhe! Von bunten Kerwen über kulturelle Höhepunkte bis hin zu aufregenden Herbstfesten wartet ein abwechslungsreiches Programm darauf, entdeckt zu werden.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Nicht nur die Oktoberfeste zählen zu den Top Events in Karlsruhe. Welche Veranstaltungen euch noch erwarten, erfahrt ihr in diesem Artikel. (Archivbild)
    Nicht nur die Oktoberfeste zählen zu den Top Events in Karlsruhe. Welche Veranstaltungen euch noch erwarten, erfahrt ihr in diesem Artikel. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Die kalte Jahreszeit kehrt allmählich zurück. Das bedeutet nicht, dass es weniger Veranstaltungen als im Sommer gibt! Die Top-Events in Karlsruhe in eurem Herbst-Guide zum Spicken.

    Kerwe in Karlsruhe 2025

    Die Stadtteilfeste in Karlsruhe gehen weiter. Im Herbst sind es vor allem die Kerwen, die zu Bratwurst, Karussell und ganz viel Spaß einladen. Nach der Kerwe in Neureut geht es am 11. September weiter mit der Kerwe in Mühlburg. Am 13. September folgt die Kerwe in Hagsfeld, danach die Kerwe in Durlach (ab 20. September)

    Kerwe und Weinfest in Durlach (Archivbild)
    Kerwe und Weinfest in Durlach (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Tag des offenen Denkmals 2025

    Geschichte, Konzerte, Führungen: Am Tag des offenen Denkmals können Besucher hinter die Fassaden geschichtsträchtiger Gebäude blicken. Nicht nur in Karlsruhe! Das komplette Programm finden Interessierte auf der Homepage Tag-des-offenen Denkmals.de

    • Wann: 14. September
    • Wo: Karlsruhe und Umgebung
    Tag des offenen Denkmals (Archivbild)
    Tag des offenen Denkmals (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Folkloria Festival 2025

    Internationale Tanzkunst, Musik und leckeres Essen: Beim Folkloria Festival soll kulturelle Identität nicht als Grenze, sondern als Brücke verstanden werden.

    • Wann: 12. bis 14. September
    • Wo: Friedrichsplatz Karlsruhe
    Folkloria Karlsruhe (Archivbild)
    Folkloria Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Adorff/projektart

    Hundeschwimmen im Rheinstrandbad 2025

    Bevor sich die Freibäder in die WInterpause verabschieden, dürfen die Vierbeiner im Rheinstrandbad plantschen gehen. Der Preis wird “pro Fuß und Pfote” jeweils für einen Euro berechnet. Tickets sind nur vor Ort am Veranstaltungstag erhältlich. Keine Kartenzahlung möglich.

    • Wann: 21. September, 10 bis 17 Uhr
    • Wo: Rheinstrandbad Karlsruhe
    Im Rheinstrandbad plantschen die Hunde vergnügt im Wellenbecken. (Archivbild)
    Im Rheinstrandbad plantschen die Hunde vergnügt im Wellenbecken. (Archivbild) Foto: Hammer Photographie

    Oktoberfeste in Karlsruhe und Region 2025

    Bereits Ende September starten die Oktoberfeste in der Region und auf dem Messplatz. Highlight: Ein Konzert von Pietro Lombardi am 1. Oktober auf dem Karlsruher Oktoberfest.

    • Wann: 27. September bis 5. Oktober
    • Wo: Messplatz Karlsruhe
    Oktoberfest Blankenloch (Archivbild)
    Oktoberfest Blankenloch (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Turmberglauf 2025

    Seit 30 Jahren wird der namensgebende Hügel in Karlsruhe zum Ziel vieler Sportlerinnen und Sportler. Der Clou: Die Strecke verläuft flach quer durch Durlach, einen Berg muss niemand erklimmen. Mittlerweile hat sich der Turmberglauf nicht nur zum Sportevent, sondern auch zum Familientreffpunkt entwickelt. Wer mitmachen will, kann sich bis zum 23. September anmelden.

    • Wann: 27. September
    • Wo: Durlach Innenstadt
    Turmberglauf (Archivbild)
    Turmberglauf (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Pilzberatung

    Herbst und Pilze sammeln gehören zusammen wie Weihnachtsmarkt und Glühwein. Damit die Sammler keine giftige Überraschung ins Körbchen packen, bietet der Verein „Arbeitsgruppe Pilze“ immer montags von 17 bis 19 Uhr kostenlose Beratungen an. Zudem veranstaltet der Verein Pilzwanderungen und andere Events zum Thema.

    Lieber am helllichten Tage: Wer im Wald Pilze sucht, sollte auch auf Wildtiere Rücksicht nehmen.
    Lieber am helllichten Tage: Wer im Wald Pilze sucht, sollte auch auf Wildtiere Rücksicht nehmen. Foto: Robert Günther, dpa

    Stadtfest Karlsruhe 2025

    Den Abschluss der Open-Air-Feste in Karlsruhe bildet das Stadtfest. Es gibt zahlreiche Food-Stände und ein breites Bühnenprogramm. Zudem können Shoppingfans beim verkaufsoffenen Sonntag auf Schnäppchenjagd gehen.

    • Wann: 11. und 12. Oktober
    • Wo: Karlsruhe Innenstadt
    Das Stadtfest in Karlsruhe (Archivbild)
    Das Stadtfest in Karlsruhe (Archivbild) Foto: KME / Jürgen Rösner

    Innovation Festival 2025

    Digitale Unternehmen und Start Ups aus Karlsruhe und Region stellen ihre Innovationen vor. Das Event findet im ZKM statt, kann aber auch digital mitverfolgt werden. Die Veranstaltung ist kostenlos.

    as Innovationsfestival findet im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) statt.
    as Innovationsfestival findet im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) statt. Foto: Tim Carmele

    Offerta 2025

    Shopping, Genuss, Spaß: Die Offerta ist die Messe für alle Lifestyle-Liebhaber! Tickets für die Offerta sind bereits jetzt auf der Homepage erhältlich.

    Tipp: Vom 29. bis 30. November findet außerdem die Messe „tierisch gut“ statt. Wer also noch Zubehör für seine Fellnasen braucht, kann sich bereits Tickets sichern.

    • Wann: 25. Oktober bis 2. November 2025
    • Wo: Messe Karlsruhe, Rheinstetten
    Der Eröffnungstag der Offerta am 26. Oktober 2024. (Archivbild)
    Der Eröffnungstag der Offerta am 26. Oktober 2024. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Herbstmess 2025

    Zweimal im Jahr findet die Karlsruher Mess‘ auf dem Messplatz statt. Neben Autoscooter und Riesenrad gibt es für Besucher auf der Kirmes noch viele Leckereien und einen Festzelt zu entdecken.

    • Wann: 31. Oktober bis 10. November 2025
    • Wo: Messplatz Karlsruhe
    Karlsruher Herbstmess' 2024 endet mit Feuerwerk (Archivbild)
    Karlsruher Herbstmess' 2024 endet mit Feuerwerk (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

