Großflohmarkt, Kerwe, Party: Karlsruhes Top-Events am Wochenende

Karlsruhe

Schnäppchen jagen, Schoppen kippen! 5 Tipps für das Wochenende

Karlsruhe hat am Wochenende die Qual der Wahl: Schnäppchen-Jäger stürmen den Großflohmarkt, Feste laden zu Bier, Wein und Zwiebelkuchen – und wer noch Energie hat, tanzt barfuß am KIT.
Von Verena Müller-Witt
    Es ist wieder Großflohmarkt in Karlsruhe (Archivbild)
    Es ist wieder Großflohmarkt in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Karlsruhe startet wieder mit vielen bunten Veranstaltungen ins Wochenende. Auf dem Programm stehen ein letztes Mal Schlosslichtspiele (am 14. September ist die letzte Vorführung), Schnäppchenjagd in der Oststadt und einige Überraschungen. Fünf Tipps aus der Redaktion. Weitere Events findet ihr in unseren Herbst-Highlights.

    Kerwe in Hagsfeld und Mühlburg

    Fahrgeschäfte, Live-Musik und Frühshoppen. Dieses Wochenende ist wieder Kerwe-Hochzeit! Denn ab Donnerstag startet auf dem Karlsruher Fliederplatz die „Mühlburger Kerwe“. Ab dem 13. September legt die „Hagsfelder Kerwe“ nach. Am Sonntag ist zudem noch verkaufsoffener Sonntag in Mühlburg (13 bis 18 Uhr).

    Mühlburger Kerwe (Archivbild)
    Mühlburger Kerwe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel
    Kerwe Hagsfeld (Archivbild)
    Kerwe Hagsfeld (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Freitag bis Sonntag: Lounge 76 trifft auf Weinfest

    Die Schlosslichtspiele gehen dieses Wochenende in den Endspurt. Auf dem Marktplatz wird dafür weitergefeiert! Vom 12. bis 13. September kehrt ein letztes Mal für 2025 die Lounge 76 zurück. Am Sonntag wird der Schlossplatz zum Partyplatz - allerdings nur tagsüber.

    Lounge 76 am 19. Juli 2025. (Archivbild)
    Lounge 76 am 19. Juli 2025. (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Samstag, 13. September: Großflohmarkt Karlsruhe

    Der große Timke-Flohmarkt kehrt auf den Messplatz zurück. Schnäppchenjäger wissen, hier gibt es (fast) alles was das Trödler-Herz höher schlagen lässt: Kleidung, Krimskrams, Deko und und und. Der nächste Großflohmarkt in Karlsruhe findet erst wieder im Oktober statt.

    • Wann: 8 bis 15 Uhr
    • Wo: Messplatz Karlsruhe
    • Haltestelle: Tullastraße
    Karlsruher Großflohmarkt statt (Archivbild)
    Karlsruher Großflohmarkt statt (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Samstag, 13. September: Kirchenweihfest in Grötzingen

    Herbstzeit ist Zwiebelkuchenzeit! Doch auch Haxe, Bubespitzle und sogar Wildschwein vom Spieß stehen beim Kirchweihfest in Grötzingen auf der Speisekarte. Organisiert wird das Fest vom Obst-, Wein- und Gartenbauverein Grötzingen e.V.

    Symbolbild
    Symbolbild Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

    Zu weit weg? Wer in der Innenstadt unterwegs ist, kann um 12 Uhr beim Aperoli-Stehausschank in der Yorckstraße 41 vorbeikommen.

    • Wann: Ab 12 Uhr
    • Wo: Kleingartenanlage Sandäcker (hinter der Emil-Arheit-Halle)
    • Anfahrt mit Auto oder Fahrrad empfohlen

    Sonntag, 14. September: Freies tanzen am KIT

    Barfuß oder mit Tanzschuhe? Freestyle oder klassisch? In der Sporthalle des alten Stadion schwingt man immer Sonntags das Tanzbein! Aber was für Musik läuft eigentlich? Laut Veranstaltern „nicht kommerzielle vielseitige Musik von 2 DJ:janes im Wechsel jenseits vom Mainstream“. Klingt wild!

    • Wann: 21 bis 23 Uhr
    • Wo: Altes Stadion Sporthalle, KIT-Gelände Engesserstr. 20
    • Spenden erbeten! (Keine Anmeldung nötig)
