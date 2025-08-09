„Sie sind gekommen und werden bleiben“ – doch wie kam die neue Ameisenart nach Karlsruhe?

Laut dem Ameisenexperten des Naturkundemuseums Karlsruhe, Manfred Verhaagh, wurde Tapinoma magnum erstmals 2009 in Deutschland nachgewiesen – in der Pfalz. Es sei jedoch möglich, dass sich die Art schon früher in der Oberrheinregion angesiedelt hat, da die Identifikation schwierig sei. „Dafür benötigt man ein Mikroskop oder eine Gen-Analyse“, erklärte Verhaagh bei einer Informationsveranstaltung am 31. Juli.

Ursprung im Mittelmeerraum

Ursprünglich stammt die Ameise aus dem Mittelmeerraum. Dort ist sie bereits seit der Antike heimisch. Aktuell geht man davon aus, dass sie nach Deutschland eingeschleppt wurde – möglicherweise aus Nordafrika, so Verhaagh. „Nachweisen konnte man das bisher aber noch nicht“, sagt der Experte. In dieser Region werde bereits seit Jahrtausenden Handel betrieben – was eine genaue Bestimmung des Ursprungsgebiets deutlich erschwert.

Als blinder Passagier an den Oberrhein

Ebenso rätselhaft wie ihr Ursprung ist der Weg, den die Ameise nach Deutschland genommen hat. Experten wie Verhaagh haben jedoch eine plausible Theorie: Tapinoma magnum kam vermutlich als blinder Passagier in Blumentöpfen mit mediterranen Pflanzen ins Land. Immer wieder habe man Ameisen in der Erde von Oliven- oder Zitronenbäumen gefunden.



Von den Gartencentern aus breitete sich die Art rasch aus. „In der Oberrheinregion findet Tapinoma magnum ein für sie sehr vorteilhaftes Klima“, so Verhaagh. Selbst unsere Winter könne sie problemlos überstehen – und natürliche Fressfeinde gebe es hier kaum.

