Stoff, Schnaps und Schauspiel: 5 Event-Tipps zum Wochenende in Karlsruhe

22. bis 23. August: Lichterfest im Zoo

Seelöwen, bunte Leuchtkegel und ein Elefant: Der Karlsruher Zoo veranstaltet am Wochenende das beliebte Lichterfest. Damit die leuchtenden Figuren ihre volle Strahlkraft entfalten können, hat der Zoo bis in die Nacht hinein geöffnet. Zudem gibt es ein breites Musik- und Gastronomieangebot.

Lichterfest (Archivbild) Foto: Paul Needham

22. bis 23. August: Hirschhoffest

Der bekannte Hinterhof in der Innenstadt wird freitags und samstags wieder zur Partymeile! Vier Locations, Food-Trucks, Live-DJ und frisch gemixte Drinks. Der Eintritt ist frei.

Apropos Drinks : Am Freitag findet zudem ein Whiskey-Tasting im Tasting45, einer kleinen Eventlocation in der Karlsruher Oststadt, statt. Wer zuerst bucht, wird belohnt! Denn die Teilnehmeranzahl auf 10 Personen beschränkt. (50 Euro)

Wann: Ab 18 Uhr

Wo: Hirschhof Karlsruhe, nahe Europaplatz

Auf dem Hirschhoffest wird ordentlich gefeiert. Foto: Thomas Riedel

23. bis zum 31. August: Improfestival

Deutschlands größtes englischsprachiges Improfestival kommt ab Samstag nach Karlsruhe. Was gibt es zu erleben?

18 Shows und 20 Workshops, die sich alle mit dem Thema Impro-Theater und Performance besdchäftigen. Alle Infos und Tickets zu den Stücken und Workshops könnt ihr auf der Webseite einsehen.

Tickets ab zirka 13 Euro

Wann: Uhrzeiten bitte von der Webseite entnehmen

Wo: Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe

Improfestival Karlsruhe (Archivbild) Foto: Robin Straijer

23. August: Stoffmarkt auf dem Messplatz

Nein, der Stoffmarkt Holland hat nichts mit Cannabis zu tun. Tatsächlich haben Stoffmärkte in Holland eine lange Tradition und erfreuen sich inzwischen auch in Deutschland großer Beliebtheit.

Stoffmarkt (Archivbild) Foto: Hans Fischer

Wer gerne zu Nadel und Faden greift und dazu noch das passende Stück Textil sucht, sollte am Samstag zum Stoffmarkt auf den Messplatz kommen. Der Eintritt ist frei.

Wann: 10 bis 16 Uhr

Wo: Messplatz Karlsruhe, Durlacher Allee 6

Kartenzahlung teilweise möglich

Bis 24. August: Letzte Chance für „Choose your Filter“

Bis Sonntag könnt ihr im ZKM noch die Kunstausstellung „Choose your Filter“ besuchen. Worum geht es?

Zentrum für Kunst und Medien / ZKM (Archivbild) Foto: Tim Carmele

Seit den 1990er Jahren entwickelten Künstler und Künstlerinnen verschiedene alternative Möglichkeiten, das Internet spielerisch erfahrbar zu machen. Im Klartext: Hier gibt es Kunst zum Anfassen und Mitmachen!

Wann: Mittwoch bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr

Wo: ZKM, Lichthof 1+2 im 2. OG

Regulärer Museumseintritt. Tipp: Freitags zahlt ihr ab 14 Uhr keinen Eintritt.