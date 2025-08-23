Logo ka-news.de
Von Stoff bis Schnaps: Die Veranstaltungen zum Wochenende in Karlsruhe

Veranstaltungen

Stoff, Schnaps und Schauspiel: 5 Event-Tipps zum Wochenende in Karlsruhe

Farbenfrohes Lichterfest, aufregende Partys in der City und kreative Workshops. Karlsruhe hält wieder viele Veranstaltungen bereit. Die Tipps zum Wochenende.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Stoffmarkt stehen Textilien im Vordergrund (Archivbild)
    Auf dem Stoffmarkt stehen Textilien im Vordergrund (Archivbild) Foto: FOTO-FABRY.DE

    22. bis 23. August: Lichterfest im Zoo

    Seelöwen, bunte Leuchtkegel und ein Elefant: Der Karlsruher Zoo veranstaltet am Wochenende das beliebte Lichterfest. Damit die leuchtenden Figuren ihre volle Strahlkraft entfalten können, hat der Zoo bis in die Nacht hinein geöffnet. Zudem gibt es ein breites Musik- und Gastronomieangebot.

    Lichterfest (Archivbild)
    Lichterfest (Archivbild) Foto: Paul Needham

    22. bis 23. August: Hirschhoffest

    Der bekannte Hinterhof in der Innenstadt wird freitags und samstags wieder zur Partymeile! Vier Locations, Food-Trucks, Live-DJ und frisch gemixte Drinks. Der Eintritt ist frei.

    Apropos Drinks: Am Freitag findet zudem ein Whiskey-Tasting im Tasting45, einer kleinen Eventlocation in der Karlsruher Oststadt, statt. Wer zuerst bucht, wird belohnt! Denn die Teilnehmeranzahl auf 10 Personen beschränkt. (50 Euro)

    • Wann: Ab 18 Uhr
    • Wo: Hirschhof Karlsruhe, nahe Europaplatz
    Auf dem Hirschhoffest wird ordentlich gefeiert.
    Auf dem Hirschhoffest wird ordentlich gefeiert. Foto: Thomas Riedel

     23. bis zum 31. August: Improfestival

    Deutschlands größtes englischsprachiges Improfestival kommt ab Samstag nach Karlsruhe. Was gibt es zu erleben?

    18 Shows und 20 Workshops, die sich alle mit dem Thema Impro-Theater und Performance besdchäftigen. Alle Infos und Tickets zu den Stücken und Workshops könnt ihr auf der Webseite einsehen.

    • Tickets ab zirka 13 Euro
    • Wann: Uhrzeiten bitte von der Webseite entnehmen
    • Wo: Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe
    Improfestival Karlsruhe (Archivbild)
    Improfestival Karlsruhe (Archivbild) Foto: Robin Straijer

    23. August: Stoffmarkt auf dem Messplatz

    Nein, der Stoffmarkt Holland hat nichts mit Cannabis zu tun. Tatsächlich haben Stoffmärkte in Holland eine lange Tradition und erfreuen sich inzwischen auch in Deutschland großer Beliebtheit.

    Stoffmarkt (Archivbild)
    Stoffmarkt (Archivbild) Foto: Hans Fischer

    Wer gerne zu Nadel und Faden greift und dazu noch das passende Stück Textil sucht, sollte am Samstag zum Stoffmarkt auf den Messplatz kommen. Der Eintritt ist frei.

    • Wann: 10 bis 16 Uhr
    • Wo: Messplatz Karlsruhe, Durlacher Allee 6
    • Kartenzahlung teilweise möglich

    Bis 24. August: Letzte Chance für „Choose your Filter“

    Bis Sonntag könnt ihr im ZKM noch die Kunstausstellung „Choose your Filter“ besuchen. Worum geht es?

    Zentrum für Kunst und Medien / ZKM (Archivbild)
    Zentrum für Kunst und Medien / ZKM (Archivbild) Foto: Tim Carmele

    Seit den 1990er Jahren entwickelten Künstler und Künstlerinnen verschiedene alternative Möglichkeiten, das Internet spielerisch erfahrbar zu machen. Im Klartext: Hier gibt es Kunst zum Anfassen und Mitmachen!

    • Wann: Mittwoch bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr
    • Wo: ZKM, Lichthof 1+2 im 2. OG
    • Regulärer Museumseintritt. Tipp: Freitags zahlt ihr ab 14 Uhr keinen Eintritt.
