Strahlender Zauber im Zoo: Alle Infos zum Karlsruher Lichterfest 2025

Neben den Schlosslichtspielen werden Karlsruhes laue Sommerabende zum Hingucker beim Karlsruher Lichterfest!
Karlsruher Lichterfest 2025: Wo und wann findet es statt?
Ort des Lichtspektakels ist der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe. Am Freitag, 22. August, und Samstag, 23. August, wird die Anlage zum Leuchten gebracht. Das Programm startet an beiden Tagen um 15 Uhr.
Karlsruher Lichterfest 2025: Programm - Was ist geboten?
Neben den zahlreichen Lichtattraktionen wird an beiden Tagen an verschiedenen Standorten im Zoo Programm angeboten.
Freitag, 22. August
Seebühne
- 19.15 - 20 Uhr: Schnupper-Workshop - Salsa-Tanzen für Anfänger
- 20 - 23 Uhr: Open-Air-Salsa-Party mit DJ Juan
Garten Baden-Baden – Eingang Süd/Hbf
- 19:00 – 23:00 Uhr: Swing-Tanzen zu Swing-Musik
- Ab 20 Uhr: Showeinlage und Schnupperkurs von „Swing in Karlsruhe“ und den „Golden Fifties“
Aktionsfläche beim Schach-Spielfeld
- 15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop
Wiese beim Schach-Spielfeld
- 15.30 - 18.30 Uhr: Vorlese- und Bastelangebot der Stadtbibliothek Karlsruhe
Samstag, 23. August
Seebühne
- 19 - 23 Uhr: Standard- und lateinamerikanische Tänze mit dem Uni-Tanzorchester des KITs
Garten Baden-Baden – Eingang Süd/Hbf
- 19:00 – 23:00 Uhr: Swing-Tanzen zu Swing-Musik
- Ab 20 Uhr: Showeinlage und Schnupperkurs von „Swing in Karlsruhe“ und den „Golden Fifties“
Aktionsfläche beim Schach-Spielfeld
- 15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop
Wiese beim Schach-Spielfeld
- 15.30 - 18.30 Uhr: Vorlese- und Bastelangebot der Stadtbibliothek Karlsruhe
Karlsruher Lichterfest 2025: Wo gibt es Tickets?
Die Jahreskarten haben an diesen beiden Tagen keine Gültigkeit. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Tickets können an den Zoo-Kassen oder auf der Website zoo-karlsruhe.ticketfritz.de erworben werden.
Karlsruher Lichterfest 2025: Was kosten die Tickets?
An den Veranstaltungstagen selbst fällt ein Aufschlag von 2 Euro an. Im Vorverkauf sind die Preise identisch mit den regulären Eintrittspreisen des Zoologischen Stadtgartens für Tageskarten:
- Erwachsene: 15 Euro
- Ermäßigte (Rentner, Schüler, Studenten, FÖJ und FSJ): 13 Euro
- Kinder bis 14 Jahren: 7 Euro
- Kinder unter 6 Jahren: Freier Eintritt
- Zwei Erwachsene und bis zu vier kostenpflichtige Kinder: 36,50 Euro
- Ein Erwachsener und bis zu vier kostenpflichtige Kinder: 24,50 Euro
Die Preise sind online jeweils um 1 Euro günstiger.
