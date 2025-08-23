Strahlender Zauber im Zoo: Alle Infos zum Karlsruher Lichterfest 2025

Neben den Schlosslichtspielen werden Karlsruhes laue Sommerabende zum Hingucker beim Karlsruher Lichterfest!

Karlsruher Lichterfest 2025: Wo und wann findet es statt?

Ort des Lichtspektakels ist der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe. Am Freitag, 22. August, und Samstag, 23. August, wird die Anlage zum Leuchten gebracht. Das Programm startet an beiden Tagen um 15 Uhr.

Karlsruher Lichterfest 2025: Programm - Was ist geboten?

Neben den zahlreichen Lichtattraktionen wird an beiden Tagen an verschiedenen Standorten im Zoo Programm angeboten.

Freitag, 22. August

Seebühne

19.15 - 20 Uhr: Schnupper-Workshop - Salsa-Tanzen für Anfänger

20 - 23 Uhr: Open-Air-Salsa-Party mit DJ Juan

Garten Baden-Baden – Eingang Süd/Hbf

19:00 – 23:00 Uhr: Swing-Tanzen zu Swing-Musik

Ab 20 Uhr: Showeinlage und Schnupperkurs von „Swing in Karlsruhe“ und den „Golden Fifties“

Aktionsfläche beim Schach-Spielfeld

15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop

Wiese beim Schach-Spielfeld

15.30 - 18.30 Uhr: Vorlese- und Bastelangebot der Stadtbibliothek Karlsruhe

Samstag, 23. August

Seebühne

19 - 23 Uhr: Standard- und lateinamerikanische Tänze mit dem Uni-Tanzorchester des KITs

Garten Baden-Baden – Eingang Süd/Hbf

19:00 – 23:00 Uhr: Swing-Tanzen zu Swing-Musik

Ab 20 Uhr: Showeinlage und Schnupperkurs von „Swing in Karlsruhe“ und den „Golden Fifties“

Aktionsfläche beim Schach-Spielfeld

15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop

Wiese beim Schach-Spielfeld

15.30 - 18.30 Uhr: Vorlese- und Bastelangebot der Stadtbibliothek Karlsruhe

Karlsruher Lichterfest 2025: Wo gibt es Tickets?

Die Jahreskarten haben an diesen beiden Tagen keine Gültigkeit. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Tickets können an den Zoo-Kassen oder auf der Website zoo-karlsruhe.ticketfritz.de erworben werden.

Karlsruher Lichterfest 2025: Was kosten die Tickets?

An den Veranstaltungstagen selbst fällt ein Aufschlag von 2 Euro an. Im Vorverkauf sind die Preise identisch mit den regulären Eintrittspreisen des Zoologischen Stadtgartens für Tageskarten:

Erwachsene: 15 Euro

Ermäßigte (Rentner, Schüler, Studenten, FÖJ und FSJ): 13 Euro

Kinder bis 14 Jahren: 7 Euro

Kinder unter 6 Jahren: Freier Eintritt

Zwei Erwachsene und bis zu vier kostenpflichtige Kinder: 36,50 Euro

Ein Erwachsener und bis zu vier kostenpflichtige Kinder: 24,50 Euro

Die Preise sind online jeweils um 1 Euro günstiger.

