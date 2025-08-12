Logo ka-news.de
Erst Kap, jetzt Antonia: Kleinwüchsige Eisbärin aus Karlsruhe stirbt im Zoo Gelsenkirchen

Kleinwüchsige Eisbärdame Antonia ist tot – Zoo Gelsenkirchen verliert Publikumsliebling

Der Zoo Gelsenkirchen trauert um die Eisbärdame Antonia. Die gebürtige Karlsruherin wurde am Sonntag, 10. August, im Alter von 36 Jahren eingeschläfert.
Von Marius Nann
    Seit 1991 war Antonia fester Bestandteil der ZOOM Erlebniswelt.
    Seit 1991 war Antonia fester Bestandteil der ZOOM Erlebniswelt. Foto: Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

    Antonia wurde 1989 im Zoo Karlsruhe geboren und kam mit zwei Jahren nach Gelsenkirchen. Sie ist die Halbschwester vom bekannten Eisbär Anton, der 2014 in der Wilhelma verstarb.

    Aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit, die in der Wildnis nicht überlebensfähig gewesen wäre, hielten Besucher sie oft für ein Jungtier.

    Eisbär Antonia wurde 36 Jahre alt

    Der Zoo Gelsenkirchen gab am Sonntagabend bekannt, dass die Eisbärin Antonia aufgrund altersbedingter Erkrankungen eingeschläfert wurde. Ihr Gesundheitszustand hatte sich am Wochenende deutlich verschlechtert, weshalb die Tierärzte diese Entscheidung trafen, um ihr weiteres Leiden zu ersparen.

    Erst vor wenigen Wochen musste der Eisbär Kap im Karlsruher Zoo eingeschläfert werden.

