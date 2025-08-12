Kleinwüchsige Eisbärdame Antonia ist tot – Zoo Gelsenkirchen verliert Publikumsliebling

Antonia wurde 1989 im Zoo Karlsruhe geboren und kam mit zwei Jahren nach Gelsenkirchen. Sie ist die Halbschwester vom bekannten Eisbär Anton, der 2014 in der Wilhelma verstarb.

Aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit, die in der Wildnis nicht überlebensfähig gewesen wäre, hielten Besucher sie oft für ein Jungtier.

Eisbär Antonia wurde 36 Jahre alt

Der Zoo Gelsenkirchen gab am Sonntagabend bekannt, dass die Eisbärin Antonia aufgrund altersbedingter Erkrankungen eingeschläfert wurde. Ihr Gesundheitszustand hatte sich am Wochenende deutlich verschlechtert, weshalb die Tierärzte diese Entscheidung trafen, um ihr weiteres Leiden zu ersparen.

Erst vor wenigen Wochen musste der Eisbär Kap im Karlsruher Zoo eingeschläfert werden.