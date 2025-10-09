Was sind die teuersten Autos der Welt?

Das Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut-Coupé hält einen Rekord, der so einfach nicht zu brechen ist: Seit dem 5. Mai 2022 gilt eines der beiden Autos dieser Art, das aus dem Jahr 1955 stammt, als teuerstes Auto der Welt. Das Sammlerstück wurde für 135 Millionen Euro versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby‘s bekanntgab. Der Preis zeigt: Bei Auktionen können gebrauchte Autos und Oldtimer einen schwer einschätzbaren Wert erreichen. Doch wie sieht es bei den Neuwagen aus, die derzeit regulär gekauft werden können? Wir stellen die teuersten Autos vor, die aktuell auf dem Markt sind.

Welches Auto ist der teuerste Neuwagen der Welt?

Der aktuell teuerste Neuwagen wird von Rolls-Royce vertrieben. Der britische Autobauer bietet liquiden Kunden den Rolls-Royce Droptail für 30 Millionen Euro an, wie aus einem Bericht von Auto Motor Sport hervorgeht. Demnach hat Rolls-Royce vier Unikate des Modells produziert, die allesamt mit einem fast sieben Liter großen V12-Motor ausgestattet sind, der für 600 PS und ein Drehmoment von 900 Newtonmeter sorgt. Design und Ausstattung variieren bei den vier Droptails. Es gibt sie mit edlem Holz-Furnier, einer einzigartigen Feinmechanik im Chronographen und Glas und Aluminium im Lack.

Das sind die zehn teuersten Autos der Welt

Auch auf Platz zwei der teuersten Neuwagen der Welt befindet sich ein Rolls-Royce. Es handelt sich laut Auto Motor Sport um den Rolls-Royce Boat Tail. Kostenpunkt: 26,2 Millionen Euro. Der Autobauer produzierte drei Autos des Modells, eines ging laut des Berichts der Automobil-Zeitschrift an den Sohn eines Unternehmers in der Schmuckbranche. Ein Boat Tail soll demnach außerdem von Beyoncé und Jay-Z gekauft worden sein. Die Sängerin und der Rapper sind verheiratet.

Auf das Treppchen der teuersten Neuwagen fährt auch ein Bugatti. Der Chiron Profilée sollte nach Informationen von Auto Motor Sport als Kleinserie gebaut werden und eine elegantere Version des Pur Sport darstellen. Letztlich wurde aber nur ein Auto fertiggestellt, da nicht mehr Produktionskapazitäten zur Verfügung standen. Der dadurch einzigartige Chiron Profilée ging 2023 unter den Hammer und brachte rund zehn Millionen Euro ein.

In der Liste der zehn teuersten Neuwagen der Welt finden sich sogar vier Bugattis. Darunter auch der Mistral, der laut dem Autobauer den Abschluss der Roadster-Serie von Bugatti darstellt. Mehr als fünf Millionen Euro kosten zudem zwei Modelle von Pagani und Spyros Panopulos. Der Pagani Huayra Codalunga ist laut Auto Bild an die Rennwagen der 1960er-Jahre angelehnt, die in Le Mans fuhren. Der Spyros Panopulos Chaos soll laut Angaben des Herstellers, sobald fertiggestellt, Spitzengeschwindigkeiten um die 500 km/h erreichen können – und damit den schnellsten Autos der Welt Konkurrenz leisten.

Koenigsegg hat mit dem CC850 ein Hypercar auf den Markt gebracht, das mit einer innovativen Schaltung auffällt. In einem System wird ein 6-Gang-Schaltgetriebe mit einem 9-Gang-Automatikgetriebe vereint, wie der schwedische Autobauer auf seiner Website erklärt. Auch McLaren hat ein Hypercar entwickelt, das für Aufsehen sorgte. Der Solus GT hat seinen Ursprung im Videospiel Gran Turismo Sport. Bei dem Auto verschmelzen demnach die Grenzen zwischen Realität und Fantasie.

Die zehn teuersten Neuwagen der Welt in der Übersicht. Die Daten beziehen sich auf Informationen von Auto Motor Sport.

Platzierung Automarke Modell Kosten (Euro) Besonderheiten 1. Rolls-Royce Droptail 30 Millionen 4 Autos mit Sonderausstattung 2. Rolls-Royce Boat Tail 26,2 Millionen 3 Autos mit Sonderausstattung 3. Bugatti Chiron Profilée 10 Millionen nur 1 Auto produziert 4. Pagani Huayra Codalunga 7 Millionen 5 Autos, von den 1960ern inspiriert 5. Spyros Panopoulos Chaos 6 Millionen 3000 PS und Topspeed von 500 km/h 6. Bugatti Mistral 5,95 Millionen 99 Autos, letztes Roadster-Modell 7. Bugatti Bolide 4,8 Millionen 40 Autos, Leichtbau, W16-Antrieb 8. Bugatti Tourbillon 4,25 Millionen 1800 PS, 4 Konfigurationen 9. Koenigsegg CC850 3,7 Millionen Hypercar, 1385 PS 10. McLaren Solus GT 3,5 Millionen 25 Autos, Ursprung in Videospiel

