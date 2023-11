In Karlsruhe sei der "Black Friday" hauptsächlich bei Bekleidungsunternehmen relevant, so Citymanager Frank Theurer am 20. November gegenüber ka-news.de. Viele Einzelhändler nutzen die Woche beziehungsweise den Tag, um ihre Stammkundschaft zu aktivieren.

Black Friday ist eingebürgerter Rabatt-Tag

Ja, der Black Friday sei in Karlsruhe auf alle Fälle ein Thema, bestätigt ECE-Center Managerin Anne Klausmann gegenüber ka-news.de. "Der Black Friday ist inzwischen ein eingebürgerter offizieller 'Rabatt-Tag', an dem in der Regel zwischen 20 und 50 Prozent Nachlass gewährt wird. Dabei geben viele Händler bereits in der gesamten Black Week oder am Black Week-End satte Rabatte."

Bild: Thomas Riedel

Auch in der Touristen-Informationen am Marktplatz hält der Rabatt-Tag Einzug: "Die Leute haben in diesem Jahr erstmals danach gefragt", so Yvonne Halmich, Sprecherin der KTG Tourismus GmbH. Im Shop und im Schaufenster vor Ort biete reduziere daher den Preis auf ausgewählte Produkte.

Bild: Thomas Riedel

Ausgenommen sind Events - denn: "Unsere Angebote wie Stadtrundfahrten fallen leider raus, da diese um diese Jahreszeit nicht mehr stattfinden", so Halmich. Grundlegend lasse sich aber feststellen, dass die Menschen wieder gerne shoppen gehen - und auch mehr unterwegs sind. Kann der Black Friday ein Impulsgeber für die Innenstadt sein?

Gibt es eine Übersicht zu Black Friday-Aktionen in Karlsruhe?

Diese Frage kann die City Initiative Karlsruhe (CIK) beantworten. Sie bleibt beim Black Friday zwar im Hintergrund. Als Verein unterstütze man aber seine Mitglieder, so Theurer.

Frank Theurer von der City-Initiative Karlsruhe. (Archivbild)

Selbst Aktionen zu bündeln oder zu veranstalten würde allerdings ein organisatorisches Maß übersteigen und auch zu sehr in das operative Geschäft eingreifen, so Theurer im Gespräch. Eine Übersicht über Aktionen in Karlsruhe gibt es nicht.

Sinnvolles Instrument für Einzelhändler oder Marketing-Hype?

"Grundsätzlich ist der Black Friday ein belebendes Element, welches wir begrüßen", so Theurer, "in den aktuellen Zeiten sollte man alle Mittel nutzen, um die Werbetrommel für Innenstädte zu rühren." In Karlsruhe sieht man den Black Friday als ein sinnvolles Instrument für den Einzelhandel und keinen Marketing-Hype.

Bild: Thomas Riedel

Für das Einkaufscenter ECE Ettlinger Tor bedeutet der Tag der Einstieg ins Weihnachtsgeschäft: "Der Black Friday zieht nach wie vor die Massen an, gilt längst nicht nur als Shopping- sondern auch als Event-Tag", so Center Managerin Anne Klausmann, "wir verzeichnen über das gesamte Haus bereits seit Wochen ein Frequenz- und Umsatzplus."

Anne Klausmann, Center-Managerin des Ettlinger Tors. | Bild: Klausmann

2022 zeigten sich die Karlsruher Einzelhändler sehr zufrieden nach dem Rabatt-Tag - auch dieses Jahr ist man zuversichtlich. Man erwartet ein sehr gutes Vorweihnachtsgeschäft: "Da dieses Jahr der 23. Dezember auf einen Samstag fällt, ist ab dem 27. November vier Wochen ungebremstes Weihnachtsshopping möglich. Das Black Week-end ist dabei ein erster Höhepunkt."

Gibt es am Black Friday wirklich Schnäppchen?

Oftmals sorgen die Rabatt-Aktionen für Kritik: Ersparnisse werden höher dargestellt, als sie sind. Formulierungen wie "50 Prozent auf den Originalpreis" sollen dem Konsumenten ein Schnäppchen suggerieren. Dabei wird der Originalpreis - die sogenannte "Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP)"sehr hoch angesetzt und nur selten vom Anbieter eingenommen.

Bild: Thomas Riedel

Was ist die CIK? Die City Initiative Karlsruhe e.V. hat 500 Mitglieder aus Handel, Dienstleistung, Medien, Hotellerie, Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Karlsruhe. Sie vermittelt zwischen privaten und öffentlichen Akteuren - wie der Stadt Karlsruhe und deren Tochterfirmen - um Karlsruhe als attraktiven Einkaufsstandort zu vermarkten.

CIK-Chef Frank Theurer sieht diese Lage nicht in Karlsruhe: Bei den Mitgliedern der CIK sieht er diese Kritik nicht angebracht - "bei unseren Händlern ist dies nicht der Fall." "Die Mehrheit ist sehr gut über aktuelle Preise informiert und vergleicht sie", sagt er, "am Ende muss jeder selbst entscheiden ob und was für ihn ein Schnäppchen ist."

Bild: Thomas Riedel

Black Friday: Aktionen in Karlsruhe am 24. November

ECE Einkaufscenter Ettlinger Tor Karlsruhe

Geschäfte bleiben eine Stunde länger geöffnet: Bis 21 Uhr.

Promoter verteilen ganztags Snacks und Give Aways im Center und in der City

Bühne im Basement : DJ Welzivent Team legt von 14 bis 20.30 Uhr auf

Alle Rabatte in den Geschäften gibt es auf der Seite: https://www.ettlinger-tor.de/

Touri-Info am Marktplatz

Ausgewähltes Produkt um 20 Prozent reduziert

10 Prozent in der gesamten Back Week auf ausgewählte Produkte

Sie sind Einzelhändler und haben eine Rabatt-Aktion für Freitag? Schreiben Sie uns per ka-Reporter-Formular oder per Mail an redaktion@ka-news.de

Was ist der Black Friday?

Was als Trend aus den USA begann, ist inzwischen fester Bestandteil des deutschen Einzelhandels: Der "Black Friday" läutet den Start des Weihnachtsgeschäfts ein - traditionell in der Woche nach dem amerikanischen Feiertag "Thanksgiving". In diesem Jahr ist der Rabatt-Tag am 24. November 2023.

Konzerne und Handel haben das Rabatt-Konzept auf die "Black Week" ausgedehnt - ein Countdown zum "Black Friday". Verlängert wurde die Aktionswoche schlussendlich noch um den "Cybermonday", welcher auf den "Black Friday" folgt. Er soll vor allem im Technik-Bereich den Konsum ankurbeln und Schnäppchenjäger anlocken: Dieses Jahr ist er am 27. November 2023.