Auf dem Gelände des MSC Comet in Durmersheim können Halloween-Fans noch bis Dienstag, 31. Oktober, ein schreckliches Schauer-Spektakel besuchen: Die Halloween Horror Nights! Initiiert wird das Grusel-Event seit 2012 von Marcel Lang und seinem Team, die sich jedes Jahr zu Halloween etwas Neues einfallen lassen.

Ein solider Auftakt

Die Halloween Horror Nights öffneten bereits am vergangenen Samstag, 28. Oktober, ihre Türen zum "Hotel Imperial" - einer rund 600 Quadratmeter großen Fläche, aufgeteilt in zwei Zelte und ein Labyrinth. Die Dekoration erinnert an die 1920er und 1970erJahre. Den Zuschauern gefällts. "Wir hatten bereits sehr viel positive Resonanz", resümiert Marcel Lang.

Einen Tag später läuft es für das Horror-Haus genauso gut. Vor dem Eingang hat sich bereits kurz nach 19 Uhr eine knapp 100 Meter lange Schlange gebildet - trotz Dauerregen! Laut Mitarbeiterin Eliette Meißner liegt die Wartezeit bei mehr als eine Stunde. "Wir lassen die Leute gestaffelt in kleinen Achtergruppen rein. Wir sind super zufrieden, wie reibungslos hier alles abläuft", erklärt sie.

Meißner ist eine von ungefähr 50 Darstellern, die der Grusel-Show des "Hotel Imperial" den nötigen Nervenkitzel verleihen.

Und los geht es...

Vor dem Eingang wird der Besucher direkt vom "Tod" auf die düstere Atmosphäre eingestimmt. Danach geht es auch schon los mit der Tour durch das "Hotel Imperial".

Nach dem Empfang durch die Hotelmitarbeiter werden die Besucher einmal quer durch die verschiedenen Räume geführt - an einen Fahrstuhl vorbei, durch die Küche, die Bar, die Gästezimmer und schließlich in das Labyrinth.

Ohne hier zu viel zu spoilern: Es wird definitiv gruselig!

Sophias Fazit: "Eine unterhaltsame Tour, auf der man sich nicht selten erschrickt und Schauspieler, die komplett in ihrer Rolle aufgehen."

Auch die Besucher sind begeistert. Anita Schneider aus Sinzheim war bereits 2022 bei den Horror Nights dabei. "Es war wie schon letztes Jahr einfach Spitze", findet sie. Ihr Highlight war das Labyrinth, durch das man sich - nicht ganz ungestört - durchkämpfen muss.

Marcel Lang ist stolz auf sein Werk, wie er im Gespräch betont. "Wir stecken immer mehr in die kleinen Details, und das macht das Ergebnis am Ende einfach aus".

An Halloween noch nichts vor?

Am 30. und 31. Oktober, Halloween, können Interessierte nochmal beim Hotel Imperial vorbeischauen. Los geht es bereits um 18 Uhr. Tickets für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren kosten 13 Euro an der Abendkasse. Der Online-Vorverkauf ist nicht mehr möglich!

Damit das Anstehen in der Schlange nicht langweilig wird, hat sich der Organisator Marcel Lang etwas besonderes ausgedacht: Der Pforzheimer Krampenverein wird die Anwesenden bespaßen.

Alle weiteren Infos und Tickets unter https://halloweenhorrornightsdurmersheim.de/