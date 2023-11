Ein Gütermotorschiff hat ein Schleusentor bei Iffezheim (Landkreis Rastatt) gerammt und dadurch zerstört. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 1,5 Millionen Euro, wie die Wasserschutzpolizei gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) am Sonntag, 12. November, mitteilte.

Bild: Henry Mungenast/EinsatzReport24

Unfall-Ursache unklar

Das Schiff kollidierte am Samstagmittag gegen 1.415 Uhr aus mit dem geschlossene Schleusentor. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Kehl.

Bild: Henry Mungenast/EinsatzReport24

Das Schleusentor wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass es ausgetauscht werden muss, so die Polizei. Zum Unfallzeitpunkt befand sich noch ein weiteres Schiff in der Schleusenkammer - dieses wurde nicht beschädigt.

Bild: Henry Mungenast/EinsatzReport24

Verletzt wurde auf beiden Schiffen und auch vom Schleusenpersonal niemand. Da es keine Ersatzteile gebe, müsse das Tor extra gebaut werden. Das soll Wochen oder gar Monate dauern. Bis dahin könne nur eine der zwei Schleusen benutzt werden.

Schiffsverkehr kann weiter fahren

Das Güterschiff wurde bei dem Unfall laut dpa-Informationen lediglich verbeult und hat seine Fahrt am Sonntag fortgesetzt. Die Polizei spricht von "geringfügigen Schäden". Gegen die Steuerfrau wird ermittelt.

Bild: Henry Mungenast/EinsatzReport24

Die Schäden wurden von Tauchern der Wasserschutzpolizei am Sonntag untersucht. Nach ersten Einschätzungen liegt der Schaden bei etwa 1,5 Millionen Euro.

Stau im Schiffsverkehr?

Der Schiffsverkehr könne jedoch normal weiterlaufen, so die Polizei, da noch eine Schleuse funktioniert. "Dadurch kann es in der nächsten Zeit immer wieder zu Verzögerungen im Schiffsverkehr kommen", so die Polizei.

Was passiert bei Havarien?

Ein Unfall auf Wasserstraßen - wie dem Rhein - wird als Havarie bezeichnet. Wie das weitere Vorgehen bei einem solchen Vorfall ist, legt das "Havariehandbuch der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes" fest.

Schiffs-Unfall 2019 auf dem Rhein. (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Aus Sicherheitsgründen müssen Schiffe in der Regel warten, bis sie an der jeweiligen Unfallstelle vorbei geleitet werden können. Denn bei einer unkontrollierten Passage können weitere Schäden bei den Unfallbeteiligten entstehen, erklärt eine Pressesprecherin der "Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt" mit Sitz in Bonn.

Je nachdem wo sich ein Schiffsunfall ereignet, kann der Schiffsverkehr auch umgeleitet werden.

Schiffs-Unfälle auf dem Rhein - zuletzt krachte an der Rheinbrücke Maxau

Sie sind selten, aber wenn sie passieren, sind sie meist aufsehenerregend: Schiffs-Unfälle auf dem Rhein. Zuletzt krachte es im Juni 2023 an der Rheinbrücke Maxau bei Karlsruhe.

Das Schiff war falsch beladen und blieb an einer Schiene unterhalb der Brücke hängen. Die Folge: Ein Schaden von einer halben Millionen Euro. Das Schiff musste seinerzeit sogar abgeschleppt werden.

Mit Informationen der dpa.