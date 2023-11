Noch ist der Pegel des Rheins auf Höhe Maxau nicht auf einer nennenswerten Höhe. Aktuell zeigt er einen Stand von 5,83 Meter an (Stand: Montag, 13. November, 12.45 Uhr). Damit könnte es laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg aber schon bald vorbei sein.

Pegel steigt seit Sonntagabend

Der Pegel steigt bereits seit Sonntagabend, 12. November, kontinuierlich an. So zeigte der er am Abend um 17 Uhr noch 5,20 an. In den kommenden Tagen soll er laut Vorhersage weiter nach oben steigen. Am Mittwochnachmittag könnte die für die Schifffahrt kritische Marke von 7,50 Metern erreicht werden.

Hochwasser am Rhein. (Archiv: Januar 2022) | Bild: Thomas Riedel

Schiffe dürften beim Überschreiten dieser Marke dann nicht mehr auf dem Rhein bei Karlsruhe fahren. Doch damit nicht genug: Bis Donnerstag, 16. November, könnte der Pegelstand auf bis zu 8,50 Meter seigen. Damit würde der Wasserstand an den historischen Höchstmarken des Pegels Maxau von 2018 (8,58 Meter) und 2021 (8,65 Meter) kratzen.

Das bisher höchste Hochwasser bei Maxau wurde am 14. Mai 1999 registriert. Damals zeigte der Pegel einen Wert von 8,84 Meter an. Über die aktuelle Hochwassergefahr warnte am Montag, 13. November, auch die Nina-Warnapp über das Smartphone.