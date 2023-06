Karlsruhe/Maxau vor 11 Minuten

Havarie: Schiff kollidiert mit Rheinbrücke Karlsruhe!

Am Mittwoch, 21. Juni, ist gegen 13.45 Uhr ein talabwärts fahrendes Schiff mit der Rheinbrücke Maxau kollidiert. Die Brücke wurde beschädigt und ist in der Folge für den Schwerverkehr in beide Richtungen gesperrt.