Bei einer Kontrolle der Lebensmittelbehörde der Stadt Pforzheim, fanden die Kontrolleure am 13. und 16. Oktober Unregelmäßigkeiten im Restaurant "Neo" am Marktplatz der Goldstadt.

Die Verstöße im Neo

So wurde bei den Kontrollen beispielsweise festgestellt, dass eine Eiswürfelmaschine derart verschmutzt war, dass in den Eiswürfeln Schmutzpartikel festgestellt wurden. Dazu wurde ein Fleisch-Drehspieß falsch gelagert und eine Abzugshaube war so stark verfettet, dass das Fett hinunter tropfte.

Ein bedienungsbereites Handwaschbecken im Küchenraum fehlte, somit war laut Behörde keine angemessene Handhygiene möglich. Außerdem wurde an mehreren Gegenständen die direkten Lebensmittelkontakt hatten wie einer Gemüsehobelmaschine, Gastronomiebehältnissen, Schneidebrettern und einem Sahnespender Altverschmutzungen festgestellt.

Das "Neo" ist ein Restaurant für griechische Spezialitäten. Bei der zweiten Nachkontrolle am 17. Oktober waren die Mängel behoben.