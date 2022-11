Karlsruhe vor 10 Minuten

Zur "gewaltlosen Umsiedelung": Grünen Fraktion plant neue Taubenschläge rund um die Kaiserstraße

So manchem Kritiker erscheint die Karlsruher Innenstadt als zu trostlos und zu verwaist, um regelmäßig hindurch zu flanieren - für gefiederte Besucher scheint sie doch so gut zu sein wie eh und je. So sind zu manchen Zeiten Scharen von Tauben in der Kaiserstraße und dem Kronenplatz zu beobachten. Kein sehr hygienischer Zustand, findet auch die Fraktion der Grünen. Daher plane sie, im Zuge der Sanierung der Kaiserstraße auch einige neue Taubenschläge zu bauen.